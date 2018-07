Departamentul de Stat al SUA, raport devastator despre România: Firmelor li se cere șpagă

Departamentul de Stat al SUA a intocmit un raport privind climatul investitional din Romania, potrivit caruia orice “potential investitor ar trebui sa fie precaut cand considera sa investeasca” in tara noastra.





“Raportul de tara intocmit de UE pentru Romania in 2018 a dezvaluit ca procedurile administrative greoaie, progresele lente in furnizarea solutiilor de guvernare electronica, procedurile complexe privind insolventa si schimbarile frecvente de reglementare, cu utilizarea limitata a procedurilor de evaluare a impactului si de consultare, afecteaza climatul investitional”, se arata in raportul Departamentului de Stat.

Desi ritmul reformelor economice a incetinit, Romania ramane un lider regional in eforturile judiciare de combatere a coruptiei la nivel inalt si mediu. Cu toate acestea, precizeaza Departamentul de Stat, incercarile din ianuarie 2017 de a submina procurorii anticoruptie ai Romaniei si de a slabi independenta judiciara au zguduit increderea investitorilor in angajamentul Guvernului de a combate coruptia.

