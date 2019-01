Dezvăluire despre controalele ANAF, chiar de la un fost șef al Fiscului

Ionuţ Mişa, fostul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a povestit, marţi seara, cum se fac controalele prin care poate creşte colectarea de taxe şi impozite la bugetul de stat, dând exemplul Direcţiei de Administrare a Marilor Contribuabili.

„Vă rog să nu uităm că eu, ca şi persoană şi ca reprezentant al ANAF-ului şi director al Direcţiei Administrarea Marilor Contribuabili, am fost primul care am iniţiat controale în sistemul bancar, primul care am făcut controale efective la bănci, am pregătit, în decurs de doi ani de zile, aceste controale, am pregătit oameni, am instruit oameni, am creat un serviciu special pentru sistemul financiar-bancar şi de asigurări. Să nu uităm că, totodată, sub conducerea mea, s-au realizat primele controale din România la companii multinaţionale. La companii din domeniul oil&gas se poate face mai mult. Este nevoie să pregătim mai mulţi oameni. Este neapărat, dar neapărat necesar să motivăm aceşti oameni”, a spus Ionuţ Mişa, marţi seara, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena 3.

În ceea ce priveşte numărul de oameni care pot face aceste controale, fostul preşedinte al ANAF a dat exemplu direcţiei pe care a avut-o sub conducere, cea pentru Administrarea Marilor Contribuabili, sunt 480 de persoane, dar 410 posturi ocupate.

