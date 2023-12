Discounterul non-food german TEDi a deschis primul magazin din Piatra Neamţ în Galleria Mall şi ajunge la o reţea locală la 32 de magazine

”Discounterul non-food TEDi, unul dintre cele mai mari din Germania, a închiriat un spaţiu de 743 de metri pătraţi în Galleria Mall din Piatra Neamţ, într-o tranzacţie intermediată de Colliers. Astfel, discounterul non-food îşi face intrarea în oraşul din nord-estul ţării, extinzându-şi reţeaua locală la 32 de magazine, în care comercializează o ofertă variată de produse de la articole pentru casă, mici decoraţiuni sau obiecte de artizanat, de petrecere, de bricolaj, de papetărie, electrice şi jucării şi până la produse cosmetice”, anunţă compania.

TEDi este un retailer non-alimentar înfiinţat în Dortmund, în 2004, unul dintre cele mai mari din comerţul global, şi operează în prezent peste 3.000 de magazine în 15 ţări europene.

„Prezenţa TEDi contribuie la obiectivul nostru de a fi locul în care se găseşte orice produs, echipament sau accesoriu pentru fiecare membru al familiei. Cu un grad de ocupare de 100%, suntem recunoscători partenerilor noştri pentru încredere şi îi asigurăm că vom investi continuu în extinderea şi dezvoltarea acestei zone comerciale. Folosindu-ne de expertiza noastră în domeniul construcţiilor, am investit în renovări ample, pornind de la faţadă, terasă şi suplimentarea locurilor de parcare, care au consolidat poziţia Galleria ca atracţie principală în Piatra Neamţ”, a declarat Serkan Ileri, country manager and partner în cadrul Steps Invest & Development.

Galleria Mall din Piatra Neamţ a trecut printr-un proces complet de renovare şi repoziţionare care s-a finalizat de curând şi oferă în prezent acces la mărci de top din retail, modă, sport, accesorii şi decoraţiuni, mobilier, produse alimentare şi divertisment.

„Centrele comerciale caută să diversifice în permanenţă experienţa pe care o oferă clienţilor lor şi să acomodeze concepte noi de retail. Galleria Mall răspunde cu succes nevoii de calitate şi diversitate a consumatorilor, întâmpinându-şi clienţii cu branduri puternice precum Decathlon, Sportisimo, Sinsay, Pepco, Deichmann, Jysk sau Mobexpert. TEDi este printre cei mai activi jucători din piaţă în această perioadă şi suntem încrezători că parteneriatul cu Steps Invest va continua pe viitor şi cu alte proiecte. Interesul retailerilor pentru extindere rămâne în continuare ridicat, cele mai active fiind conceptele de tip discount şi mass market, care oferă produse la preţuri accesibile”, explică Liana Dumitru, director retail agency la Colliers.

În prezent, România are un stoc total de retail modern de aproximativ 4,2 milioane de metri pătraţi, din care peste 2,7 milioane de metri pătraţi sunt centre comerciale tradiţionale, iar restul preponderent parcuri de retail. Peste 60% din suprafaţa totală de retail modern este concentrată în primele 10 cele mai mari oraşe, cu peste 200.000 de locuitori, deşi consultanţii Colliers se aşteaptă ca decalajul dintre oraşe să se reducă odată cu livrarea proiectelor anunţate pentru următorii 2 ani, majoritatea fiind parcuri de retail în oraşe mici şi mijlocii.

„Prin parteneriatul cu Steps Invest & Development am reuşit să deschidem primul magazin TEDi din Piatra Neamţ. Investiţiile făcute de către proprietar ne-au convins ca Galleria Mall este un loc de atractivitate pentru locuitorii oraşului şi astfel am luat decizia de deschide magazinul nostru aici. Vom continua să fim prezenţi acolo unde sunt clienţii noştri şi sperăm în viitor la multe alte parteneriate de succes, precum este acesta semnat cu Steps Invest & Development şi intermediat de Colliers”, spune Cristian Puşcoi, head of Expansion & Construction la TEDi.

Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI este unul dintre liderii globali în servicii de consultanţă imobiliară şi de management al investiţiilor, cu operaţiuni în 66 de ţări şi 19.000 de specialişti. Are venituri anuale de 4,5 miliarde de dolari şi active gestionate de 98 de miliarde de dolari.