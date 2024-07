DN AGRAR: Investițiile în tehnologie și agricultură durabilă, la baza eficienței operaționale și a creșterii sustenabile a afacerii noastre

Alba-Iulia, 31 iulie 2024 – DN AGRAR Group (simbol BVB: DN), cea mai mare fermă zootehnică integrată din România, lider în producția de lapte de vacă, a publicat raportul de sustenabilitate pentru anul 2023 în care detaliază abordarea și progresele organizației pentru fiecare dintre cei trei piloni: mediu, impact social și guvernanță.

Jan Gijsbertus de Boer, Președinte al Consiliului de Administrație, CEO DN AGRAR Group:

„La DN AGRAR susținem inițiativele ESG prin investiții în tehnologii agricole avansate și practici de agricultură durabilă. În cei peste 15 ani de activitate, ne-am preocupat permanent de bunăstarea animalelor, conservarea calității solului și gestionarea responsabilă a deșeurilor, iar acesta este modul în care ne-am propus să ne dezvoltăm. Prin eficientizarea activităților, în 2023 am reușit să reducem consumul de combustibili, iar automatizarea unor operațiuni din cadrul procesului de muls în două dintre ferme a dus la reducerea muncii manuale, cu impact și în anii următori. În plus, ne-am extins capacitatea de colectare și depozitare a gunoiului de grajd cu 60% și am înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește fabrica noastră de compost care va deveni funcțională din al treilea trimestru al anului 2024.”

În 2023, DN AGRAR a livrat aproximativ 55 milioane de litri de lapte ca urmare a creșterii efectivului de animale cu 20%, iar prin investiții în sisteme de monitorizare a consumului și echipamente eficiente energetic a reușit să obțină o reducere a intensității energetice[1] cu 14%, în special în ceea ce privește utilizarea combustibililor.

Principalele investiții din anul 2023 cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător și bunăstării animalelor au fost:

Automatizarea unor operațiuni din cadrul procesului de muls prin instalarea de roboți de dezinfectare în două ferme;

Implementarea unui software dedicat monitorizării nutriției animalelor;

Construirea de adăposturi noi pentru vacile productive și tineretul bovin;

Instalarea de sisteme de iluminat cu LED și senzori de mișcare în ferme;

Dezvoltarea unui sistem nou de transport al gunoiului de grajd pe câmp și extinderea capacității de colectare și depozitare;

Montarea de cartele de combustibil pentru echipamentele agricole;

Implementarea unui sistem de monitorizare a culturilor prin satelit.

DN AGRAR a continuat să își solidifice cadrul de guvernanță prin simplificarea structurii Grupului și implementarea de sisteme de gestiune și raportare SAP, respectiv IFRS, cu impact direct în luarea deciziilor și eficiența operațională.

În ceea ce privește impactul social și implicarea în comunitate, DN AGRAR rămâne un susținător important al Asociației Maria Beatrice și al eforturilor acesteia de a construi primul Campus Medical dedicat Copilului Prematur din România, cu o contribuție de peste 700.000 RON în 2023.

Raportul detaliat pentru anul 2023 care evidențiază activitatea companiei pentru fiecare dintre cei 3 piloni care susțin cadrul ESG al DN AGRAR, poate fi consultat aici.

Despre DN AGRAR Group

DN AGRAR Group este cea mai mare fermă zootehnică integrată din România, cu producție de lapte de vacă și producție vegetală. Grupul activează în centrul Transilvaniei, în județele Alba, Sibiu și Hunedoara. Compania a fost înființată în 2008 de Jan Gijsbertus de Boer și este listată la Bursa de Valori București, în piața AeRO din februarie 2022. Începând cu data de 19 septembrie 2022, acțiunile DN AGRAR sunt incluse în indicele BETAeRO al celor mai tranzacționate companii din Sistemul Multilateral de Tranzacţionare SMT. Din 1 martie 2024, acțiunile DN au fost incluse și în indicii MSCI Frontier IMI și MSCI Romania IMI (Investable Market Indices), la categoria Small Cap.

Principalele domenii de activitate ale companiei sunt zootehnie, producție agricolă vegetală, prestări servicii în agricultură, logistică, transport, turism și servicii de consultanță pentru afaceri și management.

Mai multe detalii pe https://dn-agrar.eu

Facebook: https://www.facebook.com/DNAGRAR

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GxRW4II1F6c