Donald Trump, PĂCĂLIT de un comediant care s-a dat drept senator!

Melendez s-a dat drept senatorul democrat din New Jersey Robert Menendez şi a reuşit să intre în contact la telefon cu Donald Trump, miercuri seara, în timp ce şeful statului american se afla la bordul avionului prezidenţial.

Actorul a difuzat o înregistrare a conversaţiei pe podcastul său, “The Stuttering John Podcast”, în care se aude o voce care seamănă cu a lui Trump.

Comedian “Stuttering John” Melendez claims he made a prank call to President Trump while posing as Sen. Bob Menendez — and received a call back from Air Force One https://t.co/ux1zgVdlFm pic.twitter.com/iyDMrMnPuq

— CNN (@CNN) 29 iunie 2018