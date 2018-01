Donald Trump: Probabil am o relaţie foarte bună cu Kim Jong-Un

“Probabil am o relaţie foarte bună cu Kim Jong-Un. Am relaţii cu diferiţi oameni. Consider că aţi fi surprinşi”, a declarat Donald Trump în cadrul unui interviu acordat publicaţiei The Wall Street Journal.

Oficialul de la Casa Albă a refuzat, totuşi, să menţioneze dacă până acum a avut ocazia de a vorbi direct cu liderul suprem de la Phenian.

“Nu vreau să comentez în acest sens. Nu spun că am vorbit, sau nu am vorbit. Pur şi simplu nu vreau să comentez”, a adăugat Donald Trump.

Relaţii dintre cei doi lideri a fost adesea caracterizată printr-un schimb de replici acide, făcut prin intermediul reţelelor de socializare precum Twitter.

Săptămâna trecută, Donald Trump a declarat că butonul nuclear de pe biroul său este ”mult mai mare” şi ”mult mai puternic” decât cel al liderului de la Phenian.

Tensiunile între Statele Unite şi Coreea de Nord s-au amplificat după o serie de teste balistice şi nucleare nord-coreene şi a unor exerciţii militare comune, efectuate de SUA, Coreea de Sud şi Japonia.