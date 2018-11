Dragnea COACE o alianţă cu omul statului paralel

Liderul PSD Liviu Dragnea s-a întâlnit, pe 8 noiembrie, de sărbătoarea Sfinţilor Mihail şi Gavril, cu liderul UNPR Gabriel Oprea, într-un restaurant MAI din centrul Capitalei, potrivit g4media.ro.

Întâlnirea a fost intermediată de Codrin Ştefănescu, secretarul general adjunct al PSD, prieten foarte bun cu Gabriel Oprea. „Am fost cu Liviu Dragnea şi Marian Oprişan la ziua de nume a lui Gabriel Oprea. Nu am vorbit nimic de politică. Am fost la un spriţ, relaţia mea cu Gabriel Oprea o ştie toată lumea“, a declarat, pentru Flux24, Codrin Ştefănescu. Totuşi, surse din conducerea PSD au declarat pentru „Adevărul“ că la întâlnire s-a discutat politică, ba chiar în termeni concreţi. Potrivit surselor citate, Dragnea a făcut primul pas către o alianţă cu Gabriel Oprea, care şi-a luat recent partidul înapoi: a rupt UNPR din alianţa cu PMP. Fostul vicepremier din Guvernul Ponta ar vrea ca UNPR să candideze la alegerile europarlamentare din primăvara anului 2019, însă ar prefera o alianţă cu PSD. „Oprea îşi doreşte un loc eligibil pe listele PSD, după modelul din 2014. Oferă la schimb voturile din zona rezerviştilor MApN şi MAI, unde are încă o influenţă foarte mare“, susţin sursele citate.