Dragnea, Dăncilă și Meleșcanu se duc azi în Israel. Vizita, ținută la secret până în ultimul moment

Al treilea si al patrulea om in statul roman pleaca miercuri in Israel, intr-o vizita oficiala tinuta la secret pana in ultimul moment si in contextul unor tensiuni diplomatice in crestere, iscate de anuntul lui Liviu Dragnea privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

Author: Mihai Voican | Sursa: Ziare.com | Publicat: 25.04.2018, 8:47 | Actualizat: 25.04.2018, 8:47