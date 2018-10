Dragnea, despre înfrângerea PSD la vot pe legea offshore. „Nu am avut ce face”

Amendamentul,despre care acum Liviu Dragnea spune că e inutil, cere: ”Titularilor acordurilor petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi, li se aplică pe toată perioada derulării acestora nivelul de redevenţă, cotele procentuale de redevenţă petrolieră, pragurile de producţie brută aferentă acestor cote şi regimul fiscal specific aplicabil activităţii de explorare, dezvoltare şi abandonare, desfăşurate în baza acordurilor existente la data intrării în vigoare la prezentei legi”.

Șeful PSD minimalizează importanța amendamentului. „Prezența acelui amendament practic nu aduce nimic in plus în legătură cu stabilitatea (…) investitorii pot da in judecată România”, a spus Dragnea după vot. El a precizat că s-a consultat cu avocați. În plus el afirmă că amendamentul se aplică doar celor care au în prezent acorduri de exploatare și că astfel ar apărea o discriminare față de cei care în viitor vor beneficia de acorduri noi de exploatare. ”PSD nu și-a schimbat optica”, a spus el. Șeful PSD s-a declarat satisfăcut de faptul că alte măsuri susținute de partidul său au trecut la vot. Printre acestea obligativitatea ca 50% din gazele extrase să fie vândute pe piața din România și deducerea a 30% din investițiile făcute, la calculul impozitului pe profit, față de 50% cât erau alte propuneri.