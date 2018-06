Dragnea, despre Iohannis: Când spune că nu vede protocoalele are o problemă la ochi?

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a întrebat retoric sâmbătă seara, făcând referire la preşedintele Klaus Iohannis, că, atunci când nu vede protocoalele dintre instituţii, “are o problemă la ochi sau la dosar”.

“Când spune (Iohannis n.r.) că nu vede protocoalele secrete are o problema a ochi sau la dosar? Când spune că statul paralel este o glumă proastă, credeţi că nu are umor sau că nu are încotro?”, a afirmat Dragnea la mitingul din Piața Victoriei.

El a mai spus că liderul PNL, Ludovic Orban, nu trebuie invidiat: “Să nu-l invidiem pe Ludovic Orban (…) L-a propus pe Iohannis candidat la preşedinţie la 5 zile după ce a fost achitat şi acum ne întrebăm – o fi întrebat pe cineva de la PNL sau pe cineva de la DNA?”

