DRAGNEA, primele cuvinte după declarația lui Daea despre porci si Auschwitz

“Declarația ministrului Daea reprezintă o gafă! Regret că un ministru al Cabinetului PSD – ALDE a făcut o asemenea declarație, deși sunt convins că nu a existat nici cea mai mică intenție de a ofensa poporul evreu. Cu toate acestea, îi atrag public atenția ministrului agriculturii să fie mai atent asupra modului în care se exprimă și să nu mai folosească asocieri care pot jigni profund.

PSD consideră că Holocaustul împotriva evreilor a fost o tragedie, care nu trebuie să se mai repete. Am condamnat întotdeauna declarațiile sau derapajele antisemite. Vom sprijini în continuare progresele în domeniul studierii, educației și comemorării Holocaustului.

În numele meu, al PSD și al coaliției de guvernare prezint scuze comunității evreiești pentru afirmațiile domnului ministru Daea”, scrie președintele PSD pe Facebook.

”Îmi declar respectul pentru toți membrii comunității evreiești și fac precizarea că am vrut să prezint situația deosebit de grea cu care se confruntă în această perioadă crescătorii de porci din cauza pestei porcine africane. În sufletul meu este foarte multă durere, am vrut doar să descriu momentele îngrozitoare cu care se confruntă atât fermierii noștri, cât și cei care gestionează această criză. Doamne ferește, nu am jignit pe nimeni în viața mea, îmi iubesc semenii, am exprimat doar durerea sufletească și sper să fiu înțeles!”, a afirmat ministrul Agriculturii și dezvoltării rurale, Petre Daea, conform unui comunicat emis joi.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu toate structurile implicate, face toate demersurile necesare pentru a limita răspandirea Pestei Porcine Africane, astfel încât România să poată depăși acest moment dificil, se mai arată în comunicat.

