Dragnea vrea să fie ACHITAT: ”Eu muncesc în folosul comunitații de peste 20 de ani”

“Am afirmat cu tărie nevinovăţia mea. Nu am comis absolut niciuna din faptele, presupusele fapte pe care DNA le-a aruncat în rechizitoriu. În ceea ce priveşte munca în folosul comunităţii, eu am fost foarte clar. Am spus că sper să nu se ajungă acolo, am solicitat achitarea şi am mai spus că eu muncesc în folosul comunităţii de peste 20 de ani de zile”, a declarat Liviu Dragnea la finalul procesului.

Întrebat pe baza căror probe cere DNA şapte ani şi şase luni de închisoare în cazul său, Liviu Dragnea a răspuns: “DNA-ul vrea pentru mine pe viaţă, pentru mine şi pentru alţi lideri politici vrea pe viaţă. Se doreşte în continuare să se continue cu această serie de abuzuri, cu această justiţie făcută cu probe contrafăcute, cu ameninţări şi cu înscenări, dar, aşa cum am spus mai devreme, până la urmă instanţa decide şi aşteptăm să vedem ce spune. Niciodată nu mi-am permis să îmi dau cu părerea despre ce va face instanţa, dar toate afirmaţiile, toate comentariile, toate protestele au un singur scop – să încerce să influenţeze decizia instanţei şi sper să nu o facă”.

Cu privire la faptul că două dintre inculpatele din dosar au recunoscut faptele, preşedintele PSD a spus că acestea au negat în instanţă că s-ar fi făcut presiuni pentru ca ele să fie menţinute în funcţii la DGASPC Teleorman.

“Eu am avut trei acuzaţii care au fost demontate la şedinţa trecută chiar de către cele care m-au introdus în dosar. Doamna Alesu a spus că eu nu am făcut presiuni asupra dumneaei şi nu am determinat-o nici să le menţină angajate, nici să falsifice documente. Doamna Stoica Anisa a spus-o clar şi limpede că nu am determinat-o să se angajeze la Protecţia copilului şi să nu meargă la serviciu. Acestea au fost cele trei acuzaţii ale DNA care au fost demontate chiar de cele care le-au spus în faţa procurorilor. De ce le-au spus în faţa procurorilor? Sigur că după ce a ieşit în ultima perioadă în spaţiul public te duci cu gândul că poate şi asupra dumnealor s-au făcut presiunile care au fost făcute asupra doamnei Miloş”, a precizat Dragnea.

Procurorii DNA au cerut condamnarea la închisoare cu executare a inculpaţilor din dosarul DGASPC Teleorman, în care preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz în serviciu.

Pentru Liviu Dragnea s-a cerut o pedeapsă de 7 ani și jumătate cu executare.

Pronunţarea în acest dosar a fost amânată pentru 29 mai.