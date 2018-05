După ce a scos ziua de luni din program, afacerile sale au înflorit!

Saptamana de lucru de patru zile este un vis devenit realitate nu doar in Suedia sau in alte tari dezvoltate, ci si in Romania.

Author: Mihai Voican | Sursa: BUSINESS24 | Publicat: 22.05.2018, 9:16 | Actualizat: 22.05.2018, 9:16