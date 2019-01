E HAOS pe piața energiei! Nimeni nu înțelege ce prețuri a plafonat Guvernul

Cu toate acestea, Executivul n-a gasit inca si un mecanism prin care sa plafoneze aceste preturi. In aceste conditii, la inceput de an, intreprinzatorii din bransa nu stiu cui si cu cat vor fi obligati sa vanda energia electrica, iar oamenii de rand n-au nici cea mai vaga idee cati bani vor fi nevoiti sa scoata din buzunar, in 2019, pentru a-si achita facturile la curent.

Pe 21 decembrie, Guvernul Romaniei a adoptat OUG 114/2018, prin care a decis plafonarea pretului gazelor din productie interna si a energiei electrice vandute catre populatie.

Mai multi factori de decizie din PSD – de la Liviu Dragnea pana la Darius Valcov si Eugen Teodorovici – au declarat ca s-a luat aceasta decizie a plafonarii pretului la energie electrica tocmai pentru ca oamenilor sa nu le mai creasca facturile, in anii urmatori.

In OUG 114/2018 – cunoscuta si sub denumirea de Ordonanta Teodorovici – este mentionat faptul ca, “pentru perioada 1 martie 2019 – 28 februarie 2022 (perioada in care Guvernul vrea sa limiteze pretul – n.red.), pentru clientii casnici furnizarea de energie electrica se realizeaza in conditii reglementate, de catre ANRE”.

Articolul integral pe ZIARE.COM