La începutul lunii februarie, pe fondul presiunilor inflaţioniste, Banca Naţională a României (BNR) a decis să majoreze pentru a doua oară în acest an rata dobânzii de politică monetară la 2,25% pe an de la 2% pe an, revenind la nivelul practicat în urmă cu trei ani. Creşterea dobânzii ROBOR din ultima perioadă este un efect al acestei decizii. Mişcarea BNR a venit ca urmare a inflaţiei în continuă creştere.

Articolul integral pe CAPITAL.