Efectul nebănuit al accidentelor rutiere: o comună DISPARE în fiecare an din România

Șase persoane, printre care și o femeie însărcinată, au fost victimele unui accident produs vineri de un tânăr de 26 de ani. Șoferul a virat stânga, fără se se asigure și a lovit o mașină care circula regulamentar.

Emil Gătej, specialist în siguranţă rutieră: „De fiecare dată când tinerii se implică în astfel de manevre, răspunsul pe care îl vom avea- dacă vom avea pe cine întreba- este “am crezut că am timp, mergea prea încet, am crezut că pot să fac această manevră, am crezut că pot să trec de el şi să mă reîncadrez”.

Peste 500 de oameni au murit anul acesta din cauză că șoferii au avut viteză prea mare sau nu au acordat prioritate. Jumătate dintre cei care îşi pierd viaţa în accidente pe șosele au mai puțin de 30 de ani.

Şoferii de 22 de ani au produs anul acesta cu 50% mai multe accidente rutiere faţă de şoferii care au 35 de ani. Cea mai mică persoană care s-a aflat la volan şi se face vinovată de producerea unui accident rutier are doar 8 ani.

Anul acesta a luat amploare și un fenomen extrem de periculos: transmisiunile pe Facebook de la volan. Într-unul din cazuri, doi tineri au murit și alți doi au fost răniți în timp ce șoferul de doar 19 ani transmitea cursa în direct pe rețeaua socială, pe un drum european din Vrancea.

Emil Gătej, specialist în siguranţă rutieră: „Câteva secunde cu ochii în telefon înseamnă câteva secunde în care maşina merge singură.

Aceste câteva secunde înseamnă câteva zeci de metri, zeci de metri în care se întâmplă lucruri pe care noi nu le putem observa.

Presupunand că acum aş vrea sa iau telefonul mobil sa ma uit pe el, in primul rand trebuie să mă aplec, mi-am imobilizat mâna, schimb viteza, de- abia o schimb, ia uitaţi!, ţin volanul cum îl ţin”.

Specialiștii în siguranță rutieră vin şi cu un alt avertisment.

Emil Gâtej, specialist în siguranţă rutieră: „Claxonatul sau flashurile înaintea semnului de cedează trecerea eu cred că echivalează cu tentativa de omor pentru că în momentul în care împing pe cineva în faţă el poate fi un începător, poate că nu are experienţă, zice ok ,că dacă ăsta din spate mă claxonează înseamnă că pot să mă bag – şi poate să facă acest pas cu costul vieţii!”

Deși șoferii au partea lor de vină atunci când se află în trafic, nici pietonii nu respectă regulile de circulație. Indisciplina pietonilor este prima cauză a accidentelor rutiere, spune poliţia: aproape 400 de oameni au murit anul acesta din cauză că au trecut prin locuri nepermise.