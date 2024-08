El e campionul înnebunit după Formula 1 care a crescut într-un garaj

Emil Ghinea

Emil Ghinea este pilotul care în acest sezon face senzație la Viteză în Coastă cu un bipost spectaculos. Cu două etape înainte de final el a devenit campion la General și la Categoria II. Constănțeanul care a descoperit pasiunea pentru mașini în copilărie, într-un garaj din Mangalia, este înnebunit după cursele din Formula 1.

Emil Ghinea povestește că microbul mașinilor l-a prins când era adolescent!

„Aventura mea a început undeva pe la vreo 15 ani am tot cochetat cu un garaj din Mangalia, la Calul în garaj. Am și crescut în acel garaj cu unul dintre mecanicii mei” – Emil Ghinea, campion în Campionatul Național de Viteză în Coastă.

În 2011, Emil a ajuns pentru prima dată la o etapă de Viteză în Coastă. Asta după ce ani buni doar a privit de pe margine competiția.

„În 2008 eram la o probă pe Baba Runca, eram spectator, am fost foarte mulți ani spectator, și la coastă și la raliu. În 2008 eram cu nașul meu și i-am spus <<nașule eu în 3, 4 ani ajung să mă bat aici>>”-Emil Ghinea, campion în Campionatul Național de Viteză în Coastă.

La prima etapă la care a participat, pilotul a vrut doar să vadă dacă se descurcă.

„În 2011 am vrut doar să fiu la start și să merg cât mai multe etape posibile, să mă bucur de ceea ce înseamnă motorsport. La finalul anului am făcut și rezultat, am ieșit campion național la H3. A fost ca un bonus, pentru că eu nu mi-am propus asta, mi-am dorit să fiu la start și atât”- Emil Ghinea, campion în Campionatul Național de Viteză în Coastă.

Este mare fan Formula 1

Pilotul și cele două fiice ale sale sunt fani Formula 1.

„Îmi place la nebunie, doar că nu prea pot să mă uit pentru că au pus calendarul lor exact când este și al meu. Anne și Emily sunt fane Formula 1, au șepci, rafturi acasă legate de Formula 1. Emily e cu Lando Norris și Anne e cu Leclerc” – Emil Ghinea, campion în Campionatul Național de Viteză în Coastă.

Emil are preferați în rândul piloților din Marele Circ.

„Îmi plăcea Sainz, acum a făcut o greșeală, nu îmi mai place! Îmi place și Leclerc, îmi place mult Lando Norris, de-asta zic că vreau să îmi schimb pilotul preferat. Cred că este piatra care îi va pune probleme lui Verstappen” – Emil Ghinea, campion în Campionatul Național de Viteză în Coastă.

A câștigat campionat înainte de etapele finale

Cu o etapă înainte de terminarea sezonului, Emil Ghinea este campionatul absolut la General și la Categoria II la Viteză în Coastă.

„În teorie visul a început în 2020 în momentul în care am achiziționat Norma20 F, dar să visăm la titlul acesta am început în 2022. Anul acesta din câte se vede și noi ne mirăm că ave, 5 victorii în 6 curse” –Emil Ghinea, campion în Campionatul Național de Viteză în Coastă.

Tatăl său nu este străin de mecanică! Toată viața a fost frezor strungar!

„Are 78 de ani, iar eu am piese pe mașină făcute de el. Am trimis și în America pentru o mașină asemănătoare piese făcute de tata anul acesta” – Emil Ghinea, campion în Campionatul Național de Viteză în Coastă.

Echipa lui, familia lui!

De ani de zile, pilotul are alături de el o echipă de 6 mecanici, care sunt ca și familia lui! Nu pleacă la nicio etapă fără ei!

“Majoratul băiatului mecanicului meu, Gabi, a fost în weekend-ul în care noi aveam etapă și l-a făcut fără tatăl lui. Inclusiv eu am primit propunere să fiu naș la o nuntă și le-am spus că dacă vor să fiu naș trebuie să o pună în funcție de calendarul meu competițional. Aș vrea să le mulțumesc mecanicilor mei, Gabi, Nicu, Claudiu, Marius, Mihăiță omul nou, la noi în echipă, soției, familiei, managerului meu, Dragoș, soțiilor mecanicilor … ele rămân acasă ei merg cu mine, partenerilor și sponsorilor” – Emil Ghinea, campion în Campionatul Național de Viteză în Coastă.

Emil concurează cu numărul 29 pe mașină, ziua de naștere a soției sale!

„Contează extraordinar sprijinul ei, cei care o cunosc și care știu ce se întâmplă în echipa mea spun că ea este creierul echipei. Bătrânii îmi spun că îți trebuie o așa nebună ca să poți tu să mergi la curse” – Emil Ghinea, campion în Campionatul Național de Viteză în Coastă.