El e noul șef de la achizițiile de armament: „This is Doru Frunzulica, I proposing you to meet, if possible for a coffee…”

Fostul europarlamentar Doru Frunzulică este noul secretar de stat în Ministerul Apărării, șef al Departamentului pentru Armamente, printr-o decizie a prim-ministrului.

Author: Mihai Voican | Sursa: Money.ro | Publicat: 06.07.2019, 9:53