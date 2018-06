Evenimentul care a transformat Bucureștiul în capitala europeană a Internetului

Interactive Central and Eastern Europe Festival – pescurt, iCEE.fest – evenimentul care a adus în România companii precum Facebook, Google, The New York Times, Shazam, CNN sau Netflix, care au prezentat cele mai noi tendințe în digital sitehnologie, s-a încheiat vineri la Bucuresti.

Biletele pentru ediția viitoare sunt deja disponibile, în număr limitat si la preț redus, pe site-uloficial, aici.

Anul acesta, peste 3.700 de participanți (din care peste 30%) din afara României au avut de ales între 9 linii principale de conținut si aproape 200 de reprezentanți ai unor mari companii care au susținut 95 de ore de prezentări si workshopuri.

Experților marilor companii li s-au adăugat speakeri si traineri independenți, cunoscuți în întreaga lume.

Printre ei: Gerd Leonhard, autorul celebrei cărți “Technology vs. Humanity”, David Scheider, co-autor al comediei “The Death of Stalin”, futuristul Simon Gosling, Brian Wong, cel mai tânăr antreprenor din digital & tech care a primit finanțare si autor al cărții “The Cheat Code” sau Grant Sabatier – un milionar in bitcoin si promotor al metodelor alternative de economisire – dar si mulțialții, listați aici.

Pelângăpartea “serioasă”, ca de obicei, iCEE.festa fostpresăratde momente de stand-up comedy susținute de actorulsicomediantulbritanicJeff Leach, gazdafestivalului, precum si de concertesusținute de Arme, The Mono JackssiSuiePaparudeîn “The Summer Playground” – zona de socializaresidistracție a festivalului.

Competiția dedicate startupurilor, “200 Seconds of Fame”, care a încheiatediția din acest an, a fostcâstigată deClark (marelepremiu, pentruconceptulochelarilorinteligentideuz industrial) si de WakeZ (secțiunea e-health, pentru un dispozitivpurtabildestinatîmbunătățiriicalitățiisomnului).

Festivalulesteorganizatînparteneriat cu Orangesi are printresusținătoriBCR, Glo, Nissan, Kaufland, mPlatform, VTex, ENEL, Medlife, Freewheel / Comcast, Nescafe Dolce Gusto, Coca-Colasimulțialțiparteneri.