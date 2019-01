Evenimentul internațional BACK 2 BUSINESS revine în București cu cea de-a treia ediție 

BACK 2 BUSINESS aduce împreună antreprenori și membri ai organizațiilor de business într-un cadru formal și creează oportunități de networking pentru profesioniștii din comunitatea de afaceri românească. Organizat în întreaga lume, evenimentul oferă participanților posibilitatea de a explora perspective de business internaționale și de a realiza conexiuni dincolo de granițele țării.

BACK 2 BUSINESS 3rd Edition Bucharest pune la dispoziția invitaților o platformă online pe care aceștia o pot accesa pentru a prestabili întâlniri cu participanții care prezintă interes în Business Lounge, spațiu conceput special în cadrul evenimentului pentru găzduirea discuțiilor. Înregistrarea în această platformă oferă posibilitatea de a intra în contact direct cu persoanele care vor participa la viitoarele evenimente globale BACK 2 BUSINESS.

În egală măsură, prin intermediul evenimentului, companiile se pot bucura de expunere și pot fi mai aproape de comunitatea internațională a oamenilor de afaceri accesând pachetele de sponsorizare.

Anul acesta, organizatorii îl aduc în calitate de guest speaker pe Roger Harrop, The CEO Expert, autor și speaker internațional, prezent în Top 10 Management & Strategy Speakers Worldwide. Prezentarea sa “WIN! How to succeed in the new game of business” face parte din seria discursurilor adunate sub umbrela conceptului ”Staying in the Helicopter®” și se axează pe idei și tehnici prin care antreprenorii și managerii de top pot dezvolta afacerile dintr-o perspectivă simplă și aplicată.

BACK 2 BUSINESS 3rd Edition din 2019 se bucură de sprijinul a peste 10 Camere de Comerț, a numeroase asociații ai oamenilor de afaceri și a câtorva sponsori globali, cum ar fi: COBCOE, The Corporate Group, FARAZAD INVESTMENTS, MoneyCorp și Oil & Gas ALLIANCE, dar și locali.