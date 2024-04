Executivul a aprobat memorandumul privind participarea României ca membru activ al D4D Hub

Conform comunicatului de presă al Guvernului, pentru a susţine sistemul naţional de IT&C pe pieţele emergente şi a face posibilă accesarea de fonduri externe, Guvernul a aprobat un Memorandum ce include următoarele măsuri strategice:

1. Realizarea cadrului legal de selectare a societăţilor comerciale, cu precădere întreprinderile mici şi mijlocii din domeniul IT&C, pentru participarea la proiecte de transformare digitală finanţate de Comisia Europeană în Africa Regional Branch, Latin America and the Caribbean Branch şi NEAR Branch.

2. Realizarea unei strategii naţionale de promovare a sectorului de IT&C din România pe pieţele emergente. Strategia are ca scop crearea unui proces de angrenare si co-design de proiecte şi planuri investiţionale împreună cu acele organizaţii ce se vor arata interesate să se implice cu expertiză şi resurse, în grupurile de lucru aferente Digital Governance şi Cybersecurity.

Sectorul digital din România a cunoscut o creştere rapidă, având un venit total de peste 14 miliarde euro, echivalentul a peste 6% din PIB al României.

Începând cu luna iunie 2023, România face parte din Digital for Development Hub (D4D), ceea ce deschide oportunitatea accesării de fondurile externe alocate de către Comisia Europeană.

Începând din anul 2017, Comisia Europeană a dezvoltat politica de Digital4Development (D4D) ce a devenit una dintre priorităţile de politică externă a Uniunii Europene în relaţia cu ţările în curs de dezvoltare. Din totalul de 79,5 miliarde euro alocate prin instrumentul Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeană preconizează că aproximativ şase miliarde euro vor fi alocate proiectelor de digitalizare, mai indică sursa citată.

Strategia Global Gateway a Comisiei Europene îşi propune să mobilizeze 300 miliarde euro în investiţii private, iar unul din principale obiective sunt şi investiţile în domeniul digital.