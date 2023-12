Eximtur va ȋncheia anul cu un volum de vȃnzări de peste 48 milioane euro, ȋn creştere cu 20% faţă de 2022. Pentru 2024, Turcia se va menţine în topul vânzărilor, dar cele mai semnificative creşteri se vor înregistra pentru Grecia, Spania, Cipru şi Italia

”Compania de călătorii Eximtur va ȋncheia anul 2023 cu un volum de vȃnzări de peste 48 milioane euro, ȋn creştere cu 20% faţă de anul 2022. Compania a deservit ȋn 2023 peste 170.000 clienţi”, anunţă compania.

Călătoriile de tip leisure au generat 63% din vânzări, reflectând o creştere de 20%, în comparaţie cu anul anterior. Cât despre segmentul de călătorii de afaceri, acesta a înregistrat o creştere de 24%, reprezentȃnd 36% din totalul vânzărilor.

Destinaţiile din România au reprezentat 50% din vȃnzări, destinaţiile externe şi vânzările de bilete de avion au contribuit ȋn egala măsură, cu cȃte 25%.

Romȃnia

Vânzările pentru destinaţiile din România au înregistrat o creştere generală de 23%.

Vȃnzările pentru staţiunile de pe Litoralul Mării Negre au crescut cu 14%, în timp ce restul au înregistrat o creştere de 29%. Valoarea medie a unui sejur a fost de 246 de euro/persoană.

Cele mai căutate 10 destinaţii în România au fost: Băile Felix, Mamaia, Eforie Nord, Băile Herculane, Călimăneşti Căciulata, Olimp, Venus, Sovata, Saturn şi Cap Aurora.

Destinaţiile care au înregistrat o creştere semnificativă în 2023 faţă de anul 2022 includ Eforie Sud (560% faţă de anul anterior), oraşele turistice: Timişoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Braşov, Oradea, Constanţa (244%), Slănic Moldova (208%), Băile Olăneşti (177%), Păltiniş (177%), Buşteni (166%), Băile Herculane (159%), Vatra Dornei (154%).

Tendinţe pentru anul 2024

Organizarea evenimentelor pentru companii în România a înregistrat o creştere de 37% în 2023, iar interesul pentru astfel de activităţi se va menţine ridicat şi în 2024.

”Cererile pentru Litoralul Mării Negre şi staţiunile balneare vor predomina în preferinţele clienţilor pentru vacanţe în România. Preconizăm că solicitările clienţilor se vor orienta către unităţi hoteliere ce oferă servicii all-inclusive, asigurând astfel confort şi o gestionare mai predictibilă a bugetului de călătorie. Staţiunile balneare tradiţionale şi unităţile dotate cu spa din întreaga ţară vor fi căutate în special pentru tratament, prevenţie şi relaxare. De asemenea, anticipăm o creştere a solicitărilor pentru trasee turistice şi vizitarea oraşelor turistice consacrate, precum Timişoara, Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu şi Iaşi”, arată compania.

Destinaţii externe

Vânzările pentru destinaţiile externe au înregistrat o creştere de 14%. Valoarea medie a unui sejur extern a fost de 635 de euro/persoană.

Cele mai solicitate 10 destinaţii externe: Turcia s-a clasat pe primul loc, contribuind cu 25% din totalul vânzărilor şi având o valoare medie a sejurului de 800 de euro/ persoană. Grecia a ocupat locul doi, reprezentând 21% din totalul vânzărilor externe, cu o valoare medie a sejurului de 680 de euro. Alte destinaţii notabile au inclus Egiptul, cu o valoare medie a sejurului de 727 de euro, Spania cu o valoare medie a sejurului de 771 de euro, Germania (473 euro/persoană), Cipru (749 euro/persoană), Bulgaria (354 euro/persoană), Italia (455 euro/persoană), Regatul Unit (876 euro/persoană) şi Tunisia (655 euro/persoană).

Cele mai dinamice destinaţii externe în 2023 au fost Canada (1905% faţă de anul anterior, datorată organizării de evenimente corporate/business), Malta (426%), Cipru (346%), Spania (287%), Tunisia (259%), Regatul Unit (235%), Italia (209%), Emiratele Arabe Unite (175%), Olanda (172%) şi Germania (140%).

Tendinţe pentru anul 2024

Destinaţiile externe specifice călătoriilor business, cum ar fi Germania sau Regatul Unit, vor rămâne de interes pentru clienţii corporate.

Pentru călătoriile cu scop de vacanţă, Turcia se va menţine în topul vânzărilor, dar cele mai semnificative creşteri se vor înregistra pentru Grecia, Spania, Cipru şi Italia. Se vor solicita ȋn

continuare pachetele charter către destinaţii calde, în special pentru vacanţe la mare, precum şi pentru hotelurile care oferă servicii all-inclusive.

”Începând cu toamna anului 2022, am observat un interes în creştere din partea companiilor pentru călătorii de business, atât în ţară, cât şi către destinaţii externe. Anul 2023 a marcat ȋn mod evident reluarea activităţilor de business travel, iar pe viitor anticipăm o creştere constantă a diviziei Eximtur Business. În paralel, observăm o creştere susţinută a vânzărilor pentru vacanţe în România şi a pachetelor charter către destinaţii externe. România rămâne o destinaţie căutată datorită diversităţii sale, investiţiilor constante în unităţile de cazare şi infrastructură, precum şi proximităţii faţă de casă. Programul deosebit de ofertant de chartere externe cu plecare din Romȃnia, care ȋnsumează ȋn acest moment 113 destinaţii externe cu plecări din toate aeroporturile importante, va susţine o creştere de cel puţin 10% a călătoriilor de acest tip ȋn anul care urmează”, a declarat Lucia Morariu, preşedinte Eximtur.

Compania românească de călătorii Eximtur a implinit în acest an trei decenii de existenţă. Are în portofoliu 12 agenţii, dintre care şase sunt deţinute direct, iar celelalte şase sunt sub franciză.