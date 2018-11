Experimentul cu care Kanal D vrea să “îngroape” Pro Tv și Antena 1

“Puterea dragostei” este noul show matrimonial, un adevarat experiment social şi va fi difuzat de Kanal D începând de luni, 19 noiembrie.

Noua emisiune va fi difuzată şase zile pe săptămână de luni pana vineri, de la ora 11:00 si de la 13:00, si in fiecare sambata, incepand cu ora 15:30. Show-ul matrimonial se va filma in Turcia, la Istanbul, iar Andreea Mantea le va fi aproape celor 14 concurenti aflati in cautarea dragostei.

In fiecare Gala a emisiunii, transmisa sambata de sambata, de la ora 15:30, telespectatorii vor afla cine paraseste emisiunea in functie de voturile primite de concurenti in saptamana respectiva.

Concurentii, 7 femei si 7 barbati, vor locui separat, dar isi vor putea petrece opt ore pe zi impreuna in Casa Dragostei, in afara acesteia ei neavand voie sa se intalneasca.

Cu mari emotii, inainte de debutul emisiunii la Kanal D, Andreea Mantea le-a transmis telespectatorilor un mesaj de multumire si i-a indemnat pe acestia sa fie parte din drumul celor 14 concurenti aflati in cautarea dragostei.

