Facebook, la rascruce. Zuckerberg pierde miliarde de dolari în încercarea de a salva compania

Actiunile 7acebook s-au prabusit la bursa cu 20%, pierzand o capitalizare de 120 de miliarde de dolari. Acest fapt nu are legatura cu vreo criza economica, o zi neagra pe bursele internationale sau inceperea unui razboi, prabusirea Facebook are legatura cu Facebook.

Mark Zuckerberg a mai ramas cu ceva bani dupa cea mai neagra zi din viata sa, vreo 70 de miliarde de dolari, dar asta nu inseamna ca pericolul a trecut pentru el si compania lui.

“Continuam sa investim foarte mult in siguranta si securitate. In acest trimestru, sistemele noastre au identificat si au eliminat mii de conturi, pagini si grupuri false create cu ocazia alegerilor din Mexic. Am lansat propriul instrument pentru a face publicitatea politica mult mai transparenta, inclusiv pentru a le permite utilizatorilor sa vada pe cine vizeaza orice tip de anunt politic sau de subiect si cat de mult cheltuiesc cei care promoveaza mesajul respectiv.

Acesta este un standard de transparenta mai ridicat decat cel folosit in televiziune sau in mesajele tiparite. Dincolo de aceasta, acum avem 20.000 de oameni care lucreaza in domeniul securitatii si revizuirii continutului din intreaga lume. Dupa cum am spus in ultimele actualizari trimestriale, investim atat de mult in siguranta pentru ca aceasta va avea un impact semnificativ asupra profitabilitatii”, a scris Mark Zuckerberg pe pagina sa de Facebook cu o zi inainte de prabusirea actiunilor la bursa.

