Factura anuală de căldură pentru un apartament de 3 camere la centralizat este cu 1.400 de lei mai mică decât la unul cu centrală – calcul Radet

Un apartament de două camere ar avea nevoie de 6,12 gigacalorii pe an pentru a se asigura o temperatură interioară de 20 de grade Celsius. Radet arată că, pentru clienţii săi, preţul subvenţionat cu care ei plătesc efectiv agentul termic, este de 164,4 lei/GCal, iar preţul plătit de cei cu centrală de apartament pe gaze este de 355,74 lei.

Aşadar, cei racordaţi la Radet ar plăti cu circa 1.050 de lei într-un mai puţin pentru încălzire decât cei cu centrală murală.

Economia este mai mare dacă vorbim despre apartamentele mai mari. Pentru aceleaşi 20 de grade într-un apartament cu trei camere, e nevoie de 8,22 GCal pe an, or, cum cel cu centrală plăteşte 331,32 lei, iar cel racordat la Radet aceiaşi 164,4 lei, ar rezulta o economie, pentru cel rămas la „centralizat” de aproape 1.400 de lei pe an.



Pentru patru camere, consumul de energie termică ar fi de 10,52 Gcal pe an, şi, cum cel care are centrală de apartament plăteşte 290,3 lei, iar cel de la Radet tot 164,4 lei. În acest caz, cel racordat la Radet ar plăti, într-un an, cu circa 1.300 de lei mai puţin decât cel care are centrală de apartament.

