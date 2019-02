Falimentul RADET, ultima strigare!

„Aşa cum am informat în toate întâlnirile pe care le-am avut atât cu dvs, cât şi cu administratorii şi liderii de sindicat, atât de la RADET, cât şi de la ELCEN, în şedinţa anterioară de instanţă judecătorul sindic a spus foarte clar că, dacă la următorul termen, care are loc mâine, ANAF – care este principalul creditor – nu vine cu o poziţie fermă privind planul de reorganizare şi solicită din nou o prorogare, RADET va intra în faliment. ANAF, principalul creditor, are mandat ca mâine să solicite o nouă prorogare, ceea ce – eu nu vreau să anticipez, dar mergând pe coerenţa şi logica şedinţelor de instanţă anterioare – este mai mult decât posibil ca judecătorul sindic să facă ceea ce deja a anunţat la anterioara şedinţă şi anume să declare falimentul regiei de termoficare”, a spus Firea.

Potrivit acesteia, situaţia RADET reprezintă „un subiect extrem de complex şi dificil”, o problemă preluată de la vechile administraţii, în cazul căreia au datoria să găsească o rezolvare „legală şi imediată” atât primarul Capitalei, cât şi consilierii municipali. Ea a adăugat că actuala municipalitate nu este vinovată pentru situaţia în care se află RADET, însă este răspunzătoare să rezolve situaţia.

