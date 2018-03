Fargo Rock City – cea mai buna carte dedicata trupelor rock

Scrisa de americanul Chuck Klosterman, cartea a fost publicată pentru prima oară în 2001 de Scribner și reprezintă o adevărată istorie a muzicii Heavy Metal din anii 1980 – 1990. Comentariile din text sunt intercalate adesea cu amintirile scriitorului din perioada sa de maturizare ca fan al muzicii Heavy Metal, in Wyndmere, Dakota de Nord si Akron, Ohio, orașul în care se află Universitatea Dakota de Nord. Desi principala povestea a cărții este reprezentată de fragmentele autobiografice ale autorului, vei găsi în rândurile scrise foarte multe informații despre trupele rock care au cunoscut succesul internațional în acea perioadă: Poison, Mötley Crüe, Motörhead, Guns N Roses, Def Lepard, Bon Jovi, AC/DC, Metallica, Ozzy Osbourne, Van Halen, Queen si altele, mai putin cunoscute. Pentru cei mai putin familiarizati cu nume ca Motorhead sau Guns N Roses, trebuie sa precizam ca foarte multe din melodiile lansate pe piata au fost incluse pe coloana sonora a unor filme de actiune realizate in acea perioada, iar membrii celor doua formatii au ajuns sa fie cunoscuti chiar si in randul iubitorilor de pacanele online, gratie celor doua sloturi de succes, realizate de celebrul provider de jocuri virtuale NetEnt.

Charles John “Chuck” Klosterman (născut pe 5 iunie 1972) este un scriitor american ale carui cărți și eseuri sunt concentrate pe cultura populară americană. Fost cronicar pentru Esquire, ESPN.com si The New York Times Magazine, Klosterman este autorul a zece cărți, inclusiv două romane și colecția de eseuri ,,Sex, Droguri si Cacao: Manifest pentru Subcultura. Pentru activitatea sa, scriitorul american a primit premiul ASCAP Deems Taylor pentru critica muzicală în anul 2002. Un alt lucru interesant este faptul ca autorul a folosit in randurile sale umlauturi (specifice zonei muzicale Heavy Metal) peste litera ,,o” din “Daköta de Nord”, pentru a te purta mai usor in atmosfera genului rock. Astfel de umlaut-uri au fost folosite decorativ în numele multor trupe din curentul heavy metal, cum ar fi Mötley Crüe sau Motörhead, ambele discutate în carte.

Referitor la cartea ,,Fargo Rock City: A Heavy Metal Odyssey in Rural Nörth Daköta’’, gazetarul specializat in muzica rock ERIC WEISBARD scria, pe 3 iunie 2001, in New York Times:

,,Cu toate acestea, pentru Chuck Klosterman, care a dobândit albumul lui Crüe Shout at the Devil, fiind elev in clasa a 5-a în 1983, sfârșitul metalului a fost o lovitură în inimă. Crescând într-un oraș de fermă din North Dakota, Klosterman, in prezent critic de muzică și film pentru The Akron Beacon Journal, folosește metalul pentru a se inventa el însuși. Pop-Satanismul, excesul de flamboyant: acestea erau valorile inimii sale și el e aici pentru a insista că Tipper Gore nu trebuie să fi îngrijorat.’’