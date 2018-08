FENOMEN? Firme din Iași virează bani din greșeală în conturile oamenilor

Firma Servicii Publice SA Iasi este a doua societate din Iasi care a virat peste 100.000 de lei, din greseala, in contul unei persoane fizice, in locul furnizorului de combustibil.





Acum, firma incearca sa il gaseasca pe romanul imbogatit si sa isi recupereze banii.

SC Servicii Publice SA Iasi a dat in judecata doua banci dupa ce a facut in mod gresit plata unei facturi catre un furnizor de combustibil. Astfel, peste 100.000 de lei au ajuns in contul unei persoane din judetul Arges, care a scos banii, iar reprezentantii firmei au ramas cu paguba.

Anterior, firma de salubritate SC Salubris SA Iasi a patit acelasi lucru.

Astfel, SC Servicii Publice SA Iasi a chemat in judecata doua institutii bancare si le-a cerut magistratilor din cadrul Judecatoriei Iasi sa oblige bancile, in solidar, la restituirea sumei de 125.450,25 lei, cu titlu de daune.

Cei de la Servicii Publice au mentionat in instanta ca au un contract cu un furnizor de combustibil.

