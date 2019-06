FINANȚELE nu mai au bani! DOCUMENTUL care vorbește de tăierile de salarii

Ministerul Finanțelor Publice a aprobat și comunicat repartizarea pe trimestre a prevederilor bugetare aprobate pe anul 2019. În ce privește cheltuielile de personal, Ministerul Finanțelor Publice a aprobat repartizarea pe trimestre, conform propunerilor transmise, chiar dacă, din modul de repartizare a acestora, sumele propuse pentru trimestrul IV nu acoperă plata integrală a salariilor, se arată în documentul transmis de Orlando Teodorovici Ministerului Muncii. Pe fila a treia a scrisorii, se arată că Ministerul Finanțelor Publice nu poate fi de acord cu majorarea cheltuielilor de personal cu ocazia rectificărilor bugetare întrucât acest lucru s-ar putea realiza numai cu afectarea procesului investițional (reducerea cheltuielilor de investiții). În plus, Teodorovici le cere colegilor de la Muncă să ”dispună măsurile pe care le considerați necesare pentru încadrarea prevederilor trimestriale aprobate”. De asemenea, îi roagă să comunice săptămânal măsurile întreprinse pentru încadrarea în cheltuielile de personal aprobate și că Finanțele vor monitoriza și informa Guvernul în legătură cu stadiul implementării acestora.

”Guvernul PSD-ALDE pregătește concedieri și tăierea salariilor din sectorul public. Măsurile fiscale și economice inconștiente adoptate de către guvernarea PSD-ALDE în ultimii doi ani, sub oblăduirea infractorilor Liviu Dragnea și Darius Vâlcov, au creat o criză bugetară majoră. Cheltuielile sunt în creștere, iar veniturile nu reușesc să țină pasul. Promisiunile electorale populiste și măsurile fiscale care avantajează companiile și instituțiile camarilei politice de la București și ale baronilor din teritoriu riscă să creeze un colaps bugetar în toamnă. În fața unei astfel de crize, Orlando Teodorovici a trimis tuturor instituțiilor publice din țară, inclusiv instituțiilor de cultură și a institutelor de cercetare, o notificare prin care cere, în mod expres, „reducerea numărului de angajați și/sau reducerea cuantumului unor drepturi salariale”. Practic, instituțiile publice, inclusiv teatre, spitale, școli și centre de cercetare, sunt avertizate de Orlando Teodorovici că trebuie să impună o austeritate cruntă, totul pentru ca bugetul fantasmagoric adoptat în primăvară, cu o întârziere de aproape jumătate de an, să nu ducă la deficite bugetare galopante. După schimbările legislative promovate de guvernarea Dragnea-Dăncilă, inclusiv creșterea indemnizațiilor demnitarilor și creșterea nediscriminată a salariilor funcționarilor publici, Teodorovici îndeamnă acum instituțiile publice să strângă cureaua și să sufere de pe urma proastei guvernări a PSD-ALDE, apelând la austeritate și tăieri de salarii pentru a evita reducerea personalului. Toate acestea în condițiile în care multe instituții sunt deja subfinanțate și nu își pot îndeplini menirea stabilită de legislația în vigoare. Creșterea veniturilor și a nivelului de trai al populației trebuie să fie un deziderat pe care toate guvernele trebuie să îl urmărească, dar acest deziderat trebuie urmărit prin măsuri realiste și care pot fi îndeplinite fără a afecta funcționarea instituțiilor statului. Ultimatumul semnat de Orlando Teodorovici arată caracterul heirupist, nerealist și toxic al unei guvernări care acționează într-o logică populistă și ipocrită, crescând cheltuielile fără să se asigure că veniturile pot să le acopere. După ce au adoptat pensii speciale și au crescut indemnizațiile demnitarilor, guvernarea PSD-ALDE amenință acum cu tăieri de salarii și concedieri în sectorul public. Din informațiile primite din instituțiile publice, fondul de salarii are lipsă în lunile septembrie și decembrie, din pricina “trimestrializării”, o inovație marca Vâlcov”, a scris senatorul Vlad Alexandrescu.

FMI a atras atenția recent că structura bugetului poate fi îmbunătățită prin moderarea creșterii cheltuielilor rigide – a salariilor și a pensiilor – făcând totodată loc pentru mai multe investiții. Eficiența cheltuielilor poate fi îmbunătățită prin consolidarea în continuare a procesului de achiziții publice și a revizuirii cheltuielilor.

Drept reacția la cele spuse de FMI, ministrul Muncii, Marius Budăi, a spus că reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional au făcut estimări greşite în privinţa României când a spus că majorarea pensiilor şi salariilor au dus la destabilizarea economiei României. „Ultima imagine pe care le-am pus-o domnilor de la FMI în prezentare a fost cu estimările lor de creştere economică pe ultimii ani şi realitatea economică din România, ceea ce s-a întâmplat. Nu preau au avut răspuns domnii. S-a dovedit că ei au estimat greşit şi estimările noastre şi în 2017 au fost mai pesimiste decât ce s-a întâmplat”, a spus Budăi. Întrebat dacă guvernul a renunţat la orice creştere salarială, ministrul a răspuns: ”Sub nicio formă. Românii ne-au dat o lecţie la aceste alegeri, dar noi nu ne răzbunăm pe români. Noi am promis, avem un program de guvernare. (…) Atât timp cât ne-am asumat anumite chestiuni nu avem de ce să ne oprim. În ce priveşte aplicarea noii Legi a pensiilor, acesta a afirmat că se amână din cauza contestaţiilor, a opoziţiei şi a procesului legislativ şi nu înţelege de ce ”bunicii şi părinţii noştri trebuie să sufere”.