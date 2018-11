Firea, față-n față cu Dragnea. „E foarte înverșunat la adresa mea, am intrat pe black list”

Gabriela Firea a precizat că nu există niciun articol în regulamentul Partidului Social Democrat pentru a fi exclusă.

„Am citit statutul din scoarţă în scoarţă. Nu este niciun articol care să spună că un membru poate fi exclus dacă îi susţine pe cetăţeni. Asta scrie în statut. Depinde acum fiecare ce articol citeşte. Dacă mie îmi găsiţi o singură frază sau afirmaţie (jignitoare -n.r.) referitoare la PSD, îmi dau singură demisia. Eu am făcut afirmaţia cu stilul de conducere al lui Liviu Dragnea, nu am adus jigniri membrilor PSD, colegilor PSD, sub nicio formă”, a declarat edilul Capitalei.

„Am spus că e atat de înverșunat la adrsea mea încă de la prima declarație, eu nu țin doar partea bucureștenilor, de atunci am devenit pentru domnia sa persona non grata, am intrat pe black list și de atunci se comportă ca atare. Am afirmat în acea emisiune televizată că am înțeles de la alți colegi că dacă ar fi în stare să mă elimine și fizic, probabil că ar face-o, nu am spus că dumnealui a chemat la Hilton asasinii pentru Gabi Firea, eu nici nu prea merg la Hilton”, a mai spus Firea.

Ea a răspuns astfel unei întrebări în legătură cu o declarație făcută sâmbătă seara, la România TV: „Domnul Dragnea doreşte să mă anihileze pe mine în totalitate. Dacă ar putea, m-ar lichida şi fizic”.