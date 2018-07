Firea își prezintă realizările privind traficul din Capitală după doi ani de mandat VIDEO

„Traficul reprezintă, în momentul de faţă, cea mai serioasă problemă a Bucureştiului. Timp de 25 de ani nu s-a făcut aproape nimic pentru a se contracara efectul creşterii exponenţiale a numărului de vehicule care circulă în Capitală. De aceea, în primii doi ani de mandat ne-am concentrat eforturile în această direcţie, proiectele legate de trafic fiind, alături de cele din sănătate, prioritare pentru Primăria Capitalei, fapt reflectat şi în modul de alcătuire a bugetului Municipalităţii. Reînnoim parcul RATB cu 400 de autobuze noi, ultramoderne, am finalizat obiective de infrastructură foarte importante, care stagnau de ani de zile, am reabilitat sisteme rutiere şi linii de tramvai de pe artere centrale din Capitală şi am făcut demersuri importante pentru încurajarea utilizării bicicletei pe scara largă, ca mijloc de transport alternativ”, susține Firea.

Ea precizează că se continuă dezvoltarea proiectelor de infrastructură rutieră şi în perioada următoare, astfel încât Bucureştiul să poată deveni cât mai curând o capitală europeană cât mai modernă şi accesibilă.

„Primăria Capitalei a achiziţionat 400 de autobuze noi Euro 6, în valoare de 100 milioane euro plus TVA, din care primele 100 se livrează în acest an. Se lucrează la documentaţia pentru alte 400 de noi mijloace de transport: 100 de tramvaie moderne, 100 de autobuze electrice, 100 autobuze GNC şi 100 troleibuze”, potrivit acesteia.