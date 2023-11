Florăria online Floria.ro estimează pentru ultimul trimestru vânzări de aproape 500.000 euro, în creştere cu cel puţin 15%. Cele mai multe comenzi, de Sf. Mihai şi Gavril, Sf. Andrei, Sf. Nicolae şi în săptămâna premergătoare Crăciunului

Comanda medie plasată în primele 10 luni ale acestui an înregistrează o creştere de 13% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut şi se situează în jurul valori de 310 lei.

”Floria.ro, florărie pe piaţa de retail online şi floristică din România, estimează vânzări de aproape 500.000 euro în ultimul trimestru al anului, în creştere cu 15% faţă de aceeaşi perioadă din 2022. Pe segmentul corporate, vârful vânzărilor se atinge la sfârşitul lui noiembrie, în timp ce pe segmentul individual, cele mai multe comenzi sunt plasate cu ocazia celor mai importante sărbători din trimestru- Sf. Mihai şi Gavril, Sf. Andrei, Sf. Nicolae, dar şi în săptămâna premergătoare Crăciunului”, anunţă compania.

Motoarele creşterii estimate sunt extinderea ofertei de buchete si aranjamente de flori şi a colecţiei de produse şi cadouri specifice perioadei, dedicate zonei corporate.

„După perioada de concedii şi vacanţa de vară, ultimul trimestru al anului aduce o revitalizare a vânzărilor şi un interes crescut din partea clienţilor noştri. Observăm o creştere semnificativă a volumului de comenzi încă de la începutul lui octombrie, dar, mai ales, spre finalul trimestrului, odată cu aniversările onomastice şi sărbătorile de iarnă. Am extins şi diversificat ofertele, atât pe segmentul business, cât şi pentru clienţii individuali, ne aşteptăm la un vârf de comenzi la începutul lui decembrie. Am extins de asemenea zona de cadouri care se pot adăuga lângă buchetul de flori. Vorbim aici de lumânări parfumate, torturi, ciocolată, macarons, vin, cărţi etc” spune Marina Popescu, director general Floria.ro.

Cei mai mulţi clienţi business ai Floria se orientează spre aranjamente florale specifice sărbătorilor de iarnă, care conţin elemente naturale, de la lemn şi conuri de brad la batoane de scorţişoară şi fructe uscate, cu accent pe citrice. Printre noutăţile colecţiei de sărbători, se numără buchetele cu flori stabilizate şi cu bumbac. În ceea ce priveşte cromatica, designerii Floria propun pentru sezonul rece tonuri tradiţionale de alb şi verde, cu accente de roşu, date de trandafiri, crăciuniţe sau mere.

Pentru zona corporate, Floria lucrează în mod uzual cu precomenzi şi oferte personalizate, în care de cele mai multe ori se combină florile cu cadourile tradiţionale precum vin, cozonaci, bomboane sau macarons. Valoarea medie a unui cadou de Crăciun pe segmentul corporate se situează în jurul a 250-300 lei/persoana.

”Ţinem cont de preferinţele clienţilor şi mizăm pe eleganţă prin simplitate, minimalism şi elemente naturale. De asemenea, avem un produs la cerere, decor de Crăciun pentru acasă sau la birou, personalizat în cele mai mici detalii de un designer floral. Este un produs pentru care avem deja solicitări de la începutul lui noiembrie”, precizează Marina Popescu.

La nivel de an, în ceea ce priveşte numărul de comenzi, cele mai importante sărbători sunt 1-8 martie, 14 februarie şi finalul de an. Comanda medie plasată în primele 10 luni ale acestui an înregistrează o creştere de 13% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut şi se situează în jurul valori de 310 lei.

Cele mai multe comenzi la nivel naţional s-au livrat în Bucureşti, Constanţa, Cluj, Timişoara, Iaşi şi Braşov, iar aranjamentele florale care conţin trandafiri alături de elemente exotice sau flori mai puţin obişnuite au fost preferatele clienţilor.