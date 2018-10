Florin Iordache: Bineînțeles că NU vom ține cont de toate recomandările Comisiei de la Veneția

“Sunt practic doua opinii ale Comisiei de la Venetia: o opinie care vizeaza Legile Justitiei si o opinie care vizeaza Codurile Penal si de Procedura Penala. Asteptam in zilele urmatoare publicarea celor doua rapoarte, pentru ca cel putin in raportul care a vizat Legile Justitiei au survenit anumite modificari in urma discutiilor, iar in celalalt urmeaza sa asteptam prioritar deciziile CCR”, a precizat Florin Iordache la RFI Romania.

Intrebat daca toate recomandarile Comisiei de la Venetia vor fi preluate, parlamentarul a raspuns: “Nu, bineinteles ca nu. Eu am spus si acolo ca, spre exemplu, o recomandare pe care Comisia de la Venetia a insistat a fost cea cu sectia speciala si am spus ca in nici un caz aceasta recomandare nu poate fi preluata, mai ales acum, cand s-a demonstrat ca peste jumatate din magistratii din Romania au avut dosare, aceasta sectie isi dovedeste utilitatea“.

Florin Iordache a negat ca ar fi cerut in Comisia de la Venetia asistenta din partea acestui for: “Nu. S-a discutat acolo in comisie de faptul ca OUG 92, ultima care reglementa foarte multe din observatiile pe care Comisia de la Venetia le-a facut in vara, sa se pronunte si raspunsul dumnealor a fost: a fost timpul foarte scurt, nu ne putem pronunta, daca pe aceste chestiuni se doreste, se poate face o solicitare pentru asistenta, dar repet, aceasta ordonanta ajunge in Parlament, asta am spus eu acolo si, intre timp, putem sa discutam”.

Articolul integral pe ZIARE.COM