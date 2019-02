Gabriel Oprea anunţă revenirea în forţă a UNPR: Au venit peste 50.000 de membri

“Suntem într-un proces de reorganizare a partidului. Suntem singurul partid care ne-am ţinut de cuvânt şi nu am trădat niciodată, iar în ultimul timp au venit peste 50.000 de membri de partid noi, dintre care foşti militari, poliţişti, jandarmi, pompieri, rezervişti. Ne pregătim pentru alegerile europarlamentare, trebuie să strângem peste 200.000 de semnături valide. Ne organizăm, creştem numărul membrilor în toate organizaţiile, ne mişcăm milităreşte ca să spun aşa. Acum România este pe un drum greşit şi avem nevoie de solidaritate, de unitate, de a creşte imaginea României în Europa. Ne propunem să facem o figură onorabilă la europarlamentare, în iunie vom stabili pe cine sprijinim la preşedinţia României şi ne propunem să ajungem la nivelul care am fost în 2015, un an în care UNPR era peste 15% . Ne dorim să avem o participare cât mai bună la alegerile locale din 2020 şi să intrăm în Parlamentul României”, a declarat Gabriel Oprea.

