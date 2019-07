GABRIELA FIREA, semnal de alarmă înaintea CEX-ului: ”Fără aceste elemente nu avem șanse”

Gabriela Firea nici nu a confirmat, nici nu a infirmat candidatura sa la prezidențiale, spunând că este deschisă discuțiilor, dar ”nu ar fi inteligent sau corect față de colegi” desemnarea unui candidat în urma unui ”aranjament” și că ar dori o ”discuție reală”. De asemenea, Firea a subliniat că fără colegii de la ALDE și cei de la Pro România PSD nu are șanse la prezidențiale.

”Fără aceste elemente nu avem șanse”, a declarat Firea, înainte de CEx, referindu-se la partenerii de la ALDE și partidul lui Victor Ponta, Pro România.

”Am primit mai multe telefoane în care mi s-a reproșat de colegii din țară, în special primari, au cumva sentimentul că nu vreau să mă implic, am un procent mare, sunt pe locul unu sau doi la încredere. Am reflectat. În acest context am făcut acea declarație de săptămâna trecută că particip la discuțiile la desemnarea candidatului”, a spus Firea, subliniind că este ”deschisă unor discuții, nu spun da sau nu, nu ar fi inteligent sau corect față de colegii mei, mi-aș dori să fie o discuție reală”.

”Ar fi păcat să reiasă acest candidat doar dintr-un aranjament”, a adăugat Firea.

Întrebată despre o eventuală desemnare a lui Tăriceanu drept candidat al alianței, Firea a spus că îl respectă, dar ”discuția trebuie să fie una pragmatică. Trebuie să mergem și la matematică”.