Gabriela Firea, vești URIAȘE: excursii oferite de primărie

”Peste 1500 de elevi bucuresteni merituosi isi petrec in aceste zile vacanta in taberele organizate de Primaria Capitalei, prin Proedus, la Costinesti, Neptun, Predeal sau in Grecia. Mai mult de 3000 de copii au participat deja la taberele organizate de Primaria Capitalei.

Author: Cristina Popovici | Sursa: Money.ro | Publicat: 12.07.2019, 6:11