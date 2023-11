GALA by ARIR 2023: 16 companii listate premiate pentru cele mai bune practici în relația cu investitorii, comunicare și ESG

București, 24 noiembrie 2023 – Asociația Română pentru Relația cu Investitorii – ARIR a premiat pentru al 5-lea an consecutiv excelența în comunicarea cu investitorii, în cadrul evenimentului GALA by ARIR 2023, care a avut loc la Palatul Parlamentului. 16 companii listate, de top, au primit recunoaștere pentru eforturile de comunicare şi prezentarea celor mai bune rapoarte de sustenabilitate. Premiile au fost acordate în baza voturilor investitorilor instituționali și a celor individuali, activi la Bursa de Valori București. Evenimentul s-a desfășurat în prezența a peste 200 de persoane, reprezentanți ai pieței de capital și a fost organizat în colaborare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Daniela Șerban, Președinte și Co-fondator ARIR:

„GALA by ARIR oferă unica oportunitate de a premia excelența în relația cu investitorii pentru toată piața de capital. În acest univers, premiile de excelență în IR nu sunt doar recunoașteri, ci și piloni ai unei culturi în care viziunea și angajamentul creează punți de încredere și colaborare între companii și investitori. Felicităm câștigătorii și le recunoaștem eforturile. În acest an, am marcat un proiect special prin prezența pe scenă a investitorilor care au câștigat un NFT dedicat companiei listate favorite.”

Premianții GALA by ARIR 2023:

Cel mai bun Director General pentru Relaţia cu Investitorii – votul investitorilor instituționali: Christina Verchere – OMV Petrom(locul 1); Călin Ionescu, Sphera Franchise Group;

– votul investitorilor instituționali: Christina Verchere – OMV Petrom(locul 1); Călin Ionescu, Sphera Franchise Group; Cel mai bun Director Financiar pentru Relaţia cu Investitorii – votul investitorilor instituționali: Valentin Budeș, Sphera Franchise Group (locul 1); Alina Popa – OMV Petrom;

– votul investitorilor instituționali: Valentin Budeș, Sphera Franchise Group (locul 1); Alina Popa – OMV Petrom; Cea mai bună Companie în Relația cu Investitorii – votul investitorilor instituționali: OMV Petrom (locul 1), Sphera Franchise Group, Banca Transilvania;

– votul investitorilor instituționali: OMV Petrom (locul 1), Sphera Franchise Group, Banca Transilvania; Cel mai bun profesionist în Relația cu Investitorii – votul investitorilor instituționali: Marius Dan, Fondul Proprietatea; Zuzanna Kurek, Sphera Franchise Group (locul 1);

– votul investitorilor instituționali: Marius Dan, Fondul Proprietatea; Zuzanna Kurek, Sphera Franchise Group (locul 1); Cea mai bună Companie din perspectiva activității în Relația cu Investitorii – Piața Principală – votul publicului: Antibiotice (locul 1); One United Properties (locul 1); TeraPlast; Purcari; Transport Trade Services (TTS);

– votul publicului: Antibiotice (locul 1); One United Properties (locul 1); TeraPlast; Purcari; Transport Trade Services (TTS); Cea mai bună Companie din perspectiva activității în Relația cu Investitorii – piața AeRO – votul publicului: DN AGRAR Group (locul 1); 2B Intelligent Soft; ROCA INDUSTRY;

– votul publicului: DN AGRAR Group (locul 1); 2B Intelligent Soft; ROCA INDUSTRY; Cea mai mare finanțare la BVB, Piaţa Principală – premiu special BVB: Hidroelectrica;

– premiu special BVB: Hidroelectrica; Cel mai bun Raport de Sustenabilitate : OMV Petrom (locul 1); Autonom; ALRO;

: OMV Petrom (locul 1); Autonom; ALRO; Rising Star în comunicarea ESG – Banca Transilvania.

– Banca Transilvania. Best Board Design – premiu ARIR şi ENVISIA: Nuclearelectrica, Patria Bank;

Prima colecție de NFT-uri (Non-Fungible Tokens) din piața de capital, din România, a fost lansată de Asociația Română pentru Relația cu Investitorii (ARIR) împreună cu 8 companii listate la bursă: Bursa de Valori București – NFT realizat de Upcrafty; AQUILA – NFT realizat de Șerban Dumitru, Penfire Studio; Antibiotice – NFT realizat de Jump; BRK Financial Group – NFT realizat de Andrei Olariu; Electromagnetica – NFT realizat de Emilia Dumitrescu / Kali Story_; Farmaceutica Remedia – NFT realizat de Nicu P; IMPACT Developer & Contractor – NFT realizat de Dots N’ Bits; Rompetrol – NFT realizat de Adrian Alexandru Gheorghe/ archaag.

Colecția de NFT-uri realizată în parteneriat cu WebitLabs a fost expusă în cadrul Galei, iar investitorii au avut ocazia să câștige un NFT al companiei selectate prin participare la tombolă prin intermediul website-ului www.ir-romania.ro/NFT.

Mesajele înscrise în NFT-ul ARIR de tip Capsula timpului, realizat de Ovidiu – Valeriu Bojor, vor servi drept referință pentru activitatea viitoare a organizației și vor fi dezvăluite în 2028, cu ocazia aniversării a 10 ani de ARIR.

Partenerii strategici GALA by ARIR 2023 sunt: Bursa de Valori București (membru fondator ARIR), Banca Transilvania (membru asociat ARIR), IMPACT Developer & Contractor (membru asociat ARIR), BRK Financial Group (membru asociat ARIR), Romcarbon (membru asociat ARIR), Antibiotice (membru asociat ARIR), Nuclearelectrica (membru fondator ARIR) și Mazars (membru afiliat ARIR). Parteneri principali: OMV Petrom (membru asociat ARIR), Raiffeisen Bank International, BRD Groupe Société Générale (membru asociat ARIR), Purcari (membru asociat ARIR) și Transgaz (membru asociat ARIR). Parteneri instituționali: Institutional Investor, Envisia. Parteneri media: Radio România Actualități, Agerpres, Profit News, SEE News, Biz, Financial Intelligence, Financial Market, IR Magazine, Juridice.ro, Nine O`Clock, DC Media Group, Feel the Markets, Money.ro, Piața Financiară, The Diplomat Bucharest, Internet Corp. Parteneri de monitorizare: Klarmedia.

Asociația Română pentru Relația cu Investitorii – ARIR a fost înființată la inițiativa Danielei Șerban în noiembrie 2018 împreună cu membrii fondatori: Bursa de Valori București (BVB), ALRO, Electromagnetica, Franklin Templeton Management – București, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica şi Tony Romani. Au aderat comunității: Electrica, OMV Petrom, Antibiotice, Purcari, Idea Bank, BRK Financial Group, Banca Transilvania, Transgaz, MedLife, Romcarbon, Farmaceutica REMEDIA, Autonom, IMPACT Developer & Contractor, 2Performant, One United Properties, Transport Trade Services, Patria Bank, Connections Consult, BRD – Groupe Société Générale, Rompetrol, Agista, Mecanică Fină și AQUILA ca Membri Asociați. INNOVA Project Consulting, ENVISIA, RTPR, Mazars și Marsh Broker de Asigurare – Reasigurare, DENTONS au devenit Membri Afiliați.

Membrii ARIR sunt printre cele mai mari companii din România, ce au în comun obiectivul de a implementa cele mai bune practici de transparență, comunicare cu investitorii și guvernanță corporativă.

***

Despre Asociația Română pentru Relația cu Investitorii (ARIR):

ARIR este promotorul conceptului de Relaţia cu Investitorii (Investor Relations – IR) în România și susține că prin respectarea unor standarde de transparență, guvernanţă corporativă și proactivitate în comunicarea cu investitorii membrii noștri vor beneficia de plusvaloare, atrage mai uşor finanțare, avea reputație și încrederea necesară dezvoltării continue a afacerilor lor. ARIR a fost fondată în 2018 de companii listate, cu potențial de listare, administratori de fonduri și profesioniști în IR.

Membrii fondatori sunt Bursa de Valori București (BVB), ALRO, Electromagnetica, Franklin Templeton Management – suc. București, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica, Daniela Șerban, Tony Romani, în timp ce Electrica, OMV Petrom, Antibiotice, Purcari, Idea Bank, BRK Financial Group, Banca Transilvania, Transgaz, MedLife, Romcarbon, Farmaceutica REMEDIA, Autonom, IMPACT Developer & Contractor, One United Properties, Transport Trade Services, Patria Bank, Connections Consult, BRD – Groupe Société Générale, Rompetrol, Agista, Mecanică Fină și AQUILA s-au alăturat ca Membri Asociați, INNOVA Project Consulting, ENVISIA, RTPR, Mazars și Marsh Broker de Asigurare – Reasigurare ca Membri Afiliați.

Urmăriți-ne pe LinkedIn, Facebook și Instagram.