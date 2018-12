Gara de Nord ar putea fi MUTATĂ la periferie!...

La 1872, când a fost construită, i-au zis Gara Târgoviştei. Abia în 1988 a fost rebotezată cu numele de azi. A văzut şi-a auzit multe… A asistat la flirturi şi despărţiri, a trăit sub regi şi sub dictatori, a fost vizitată de ţari, boieri şi opincari. Acum, are tencuială căzută şi locuri pline de gunoi.

În ultima zi a anului, la prânz, părea pustie. Trotuarul rulant dinspre Basarab, pentru care Primăria Bucureştiului a cheltuit peste 11 milioane de lei, e defect de patru ani!

Primarul Sectorului 1 i-a pus gând rău. Vrea să transforme clădirea în muzeu, vrea şinele scoase şi înlocuite cu străzi şi proiecte imobiliare: “Din cauza liniilor de cale ferată care duc spre Gara de Nord, Sectorul 1 este tăiat în două, accesul dintr-o parte în alta făcându-se doar prin două poduri. Vorbim de o suprafaţă de teren foarte mare şi foarte valoroasă. Gândiţi-vă dacă CFR ar muta gara şi ar vinde acest teren, ar câştiga bani buni pentru investiţii. Automat, Gara de Nord ar rămâne în picioare şi ar fi transformată în muzeu”. Opinia sa nu e acceptată de toată lumea.