Generalul IORDĂNESCU, mișcare de ULTIMĂ ORĂ cu un celebru hotel din perioada comunistă

Construit în 1974, complexul a fost dat în folosință sub denumirea de Hotel Cioplea, fiind cunoscut pentru panorama pe care o oferă deasupra stațiunii Predeal. Ulterior, după Revoluție, a fost preluat de o firmă la care Iordănescu deține astăzi, conform termene.ro, aproape 35% din acțiuni, restul participației fiind în portofoliul unei companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice.

La acest moment, hotelul este administrat, ca Locatar, de o firmă în baza unui contract încheiat în urmă cu 6 ani. Acum, conform datelor analizate de Profit.ro, Iordănescu va scoate din nou hotelul pe piață spre închiriere, din luna martie, cu un contract pe încă 6 ani, pentru minimum 12.500 de euro pe lună, plus TVA, valoare care va fi majorată cu 2% în fiecare an. Tot prin contract, chiriașul va fi obligat să investească în hotel, în primii trei ani de operare, minimum 165.000 de euro plus TVA. Tot chiriașul va fi obligat să transfere în contul proprietarului, cu titlul de garanție, echivalentul a trei chirii lunare.

