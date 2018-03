Gigi Becali ANUNȚĂ că își face partid: Eu o să rezolv situația din România

Întrebat dacă are de gând să candideze la alegerile prezidențiale din 2019, latifundiarul a negat categoric.

”Doamne ferește! Nu mai candidez în viața mea. Am candidat când eram tânăr, eram aventurier, candidam numai așa, de dragul de a candida, îmi plăcea celebritatea, imaginea, eram nebun. Acum nu mai candidez decât pe funcții la care sunt 100% că le câștig. Deci nu am cum să câștig președinția și atunci nu are rost să candidez.

Eu (rezolv situația din România – n.r.). Eu o să construiesc un partid cu oameni de mare calitate și probitate morală care să poată să rezolve problemele din România pentru că nici PNL, nici PSD nu sunt niște partide care să poată rezolva aceste lucruri.