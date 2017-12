Guvern: Pachet de investiții în infrastructura rutieră și feroviară, de zeci de miliarde, pentru perioada 2021-2027

Guvernul a discutat un portofoliu de proiecte de transport ce urmează a fi implementate în viitorul cadru financiar multianual (2021-2027) al Uniunii Europene și care, potrivit ministrului Transportului, însumează investiții minime de circa 14 miliarde de euro, din fonduri europene și finanțări internaționale.

„Un memorandum care odată adoptat va asigura demararea pregătirii unui portofoliu de proiecte de transport ce urmează a fi implementate în perioada imediat următoare. Am făcut acest portofoliu de proiecte prioritare de infrastructură, care să atingă un grad de maturitate suficient de mare pentru demararea licitaţiilor şi a implementării începând cu anul 2019″, a declarat Felix Stroe care a precizat că acest pachet de proiecte prioritare va fi finanţat integral de către Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Ministrul Transporturilor a prezentat proiectele care fac parte din acest pachet, printre care se află proiectul de autostradă Braşov – Paşcani – Iaşi – Ungheni care are un cost aproximativ de investiţie de 3,08 miliarde de euro, proiectul Trans Regio de drum rapid Braşov – Târgu Mureş (cost aproximativ de investiţie de 102 milioane de euro) şi proiectul de autostradă Braşov – Făgăraş – Sibiu (un cost estimat de 816,4 milioane de euro).

De asemenea, Felix Stroe a prezentat proiectele din sectorul feroviar, printre care se numără şi proiectul de reabilitare de cale ferată Bucureşti – Iaşi, care are un cost aproximativ de investiţie de 1,687 miliarde de euro.

”În sectorul feroviar, proiectul de reabilitare cale ferată coridorul Coşlariu – Cluj Napoca – Ilva Mică – Suceava – Paşcani este un proiect, de asemenea, cuprins în Masterplanul general de transport al României. Are o lungime de 488 km şi un cost aproximativ de investiţie de 1,95 miliarde euro. Proiectul de reabilitare cale ferată Bucureşti – Craiova, de asemenea cuprins în Masterplanul general de transport al României, are o lungime de 142 km şi un cost aproximativ de 227 milioane euro. Proiectul de reabilitare cale ferată Bucureşti -Iaşi are o lungime de 462 km şi un cost de 1,687 miliarde euro. Finanţările sunt asigurate. Dacă acest memorandum va fi aprobat este un pachet de proiecte care o dată lansate nu vor mai putea fi oprite”, a spus Stroe.