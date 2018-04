Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, vine la Guvern

„Comisia pentru pregătirea României pentru trecerea la moneda unică. Am văzut proiectul de ordonanța și l-am și semnat. Am înțeles două lucruri esențiale. Această comisie suspendă activitatea altui comitet, nu e vorba doar de comitetul nostru. Acolo s-a discutat și despre detalii, cum se face alimentarea cu bancnote a României. Comitetul guvernamental de trecere la euro care funcționa și copreședinți erau premierul României și Guvernatorul BNR a fost suspendat cât funcționează această comisie. Scopul comisiei este obținerea consensului național. Sunt pentru acest lucru. Am lucrat în 2002 la o astfel de strategie. BNR n-are cum să facă acest lucru singură. Suntem co-președinte cu vicepremierul României. Acest lucru înseamnă și etapele legislative”, a declarat Mugur Isărescu.

De asemenea, guvernatorul BNR a precizat că sunt aproape 20 de amendamente care trebuie aduse Legii BNR pentru ca România să se poată integra în zona euro.

„Aceste amendamente sunt exact în direcția opusă. În consecință, comitetul de trecere la zona euro este suspendat, iar cel de la BNR funcționează pur tehnic. Am decis să invităm câte un reprezentant al partidelor politice. Comitetul nostru funcționează din 2010, dar trebuie să deschidem mai mult Comitetul nostru către public”, a mai spus Isărescu, legat de această comisie.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, în martie, că va fi înfiinţată Comisia Naţională pentru Aprobarea Planului de Fundamentare şi de aderare la Euro până în 2024, din care vor face parte reprezentanţi ai Academiei Române, Preşedinţiei, Guvernului, BNR, societăţii civile şi ai altor instituţii.