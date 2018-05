iCEE.fest 2018, în linie dreaptă: două săptămâni până când giganții Internetului si tehnologiei vin la Bucuresti. Ultimele bilete se scumpesc mâine.

Interactive Central and Eastern Europe Festival – pe scurt, iCEE.fest – va prezenta la Bucuresti având pe cele 7 scene speakeri de la companii precum Facebook, Google, The New York Times, Shazam, CNN sau Netflix cele mai noi tendințe în digital si tehnologie.

Author: Cristina Popovici | Sursa: Money.ro | Publicat: 31.05.2018, 12:08 | Actualizat: 31.05.2018, 12:08