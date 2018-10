Idei senzationale pentru cosuri cadou in functie de eveniment

Una dintre cele mai bune idei de cadouri pentru astfel de situatii se materializeaza in cosuri cadou. Mai mult de atat, expertii de la boutiquecadeaux.ro recomanda oferirea cosurilor cadou (vezi mai multe cosuri aici) ca semn de pretuire si recunoastere, celor care au nevoie de un gest frumos si de o incurajare, chiar si in lipsa unei ocazii sau a unui eveniment. O ciocolata, o sticla de coniac si un cozonac pot transforma orice zi intr-una speciala!

Tipuri de cosuri cadou bune de oferit in functie de ocazie

1. Cosuri cadou potrivite pentru aniversari

Cand vine vorba de cosuri cadou pentru o zi de nastere, acestea ar trebui sa contina ceva dulce, o bautura si ceva ce persoana respectiva isi doreste sigur (sau i-ar placea) – pentru copii poate fi o jucarie, pentru adulti un gadget sau un element haios si un detaliu care sa transmita un mesaj sau sa fie reprezentativ pentru relatie dintre cele doua persoane.

Cosul pentru un dar aniversar trebuie gandit ca ocazie de apropiere si de rasfat. Astfel, varianta ideala poate sa includa bautura si desertul preferat, alaturi de cateva lumanari parfumate si poate niste creme de corp sau, de ce nu, un voucher pentru un weekend in doi la SPA sau la un centru de relaxare. Fiecare tara are traditiile ei, un astfel cadou aniversar apreciat in Canada, de exemplu, incluzand vin, fructe sau flori din ciocolata.

2. Cosuri cadou potrivite pentru reusite profesionale

In cazul in care persoana este felicitata pentru o reusita – de exemplu, o promovare care s-a lasat mult asteptata -, cosul cadou ar trebui sa contina o sticla de whiskey bun, un element simbolic care sa marcheze momentul respectiv si un element reprezentativ pentru drumul pe care l-a parcurs, care sa atraga atentia asupra tariei de caracter sau asupra perseverentei persoanei respective. In principiu, acel ceva care sa transmita ca eforturile depuse nu au fost observate si apreciate doar de catre sef/superior, ci si de colegi, prieteni sau familie.

De ziua indragostitilor, celor romantici le va placea cu siguranta un cos cadou plin cu florile preferate (sau varianta clasica, trandafiri rosii), un parfum si un vin deschis in cadrul unei cine in oras sau acasa, la un film.

3. Cosuri potrivite pentru zile speciale din an

De Paste, Craciun, final de an, cand oferta cu posibile cadouri abunda, trebuie ales ceva care sa iasa din tipare. Pe langa un cozonac sau vin, o idee ce poate avea succes este cea materializata in provocarea data de o activitate creativa. Cosul poate sa includa cateva oua de lemn care sa fie pictate acasa, o carte ilustrata al carei personaj principal sa fie iepurele sau, dupa caz, Mos Craciun, sau un puzzle 3D.

Nu in ultimul rand, cei care sarbatoresc Halloweenul vor aprecia cu siguranta un cos care sa arate ca un dovleac crestat, plin de surprize mai stranii, precum borcane cu ochi care se scurg, mici sculpturi de ciocolata in forma de craniu sau cutii din care ies vrajitoare.