Imaginile care au șocat o întreagă țară! Procurorul general intră pe fir

România e împărțită în două în scandalul fetiței umilite și agresate din Baia de Aramă. Au ieșit la iveală imaginile șocante din timpul agresiunii la care micuța a fost supusă. Aceasta a fost luată de asistenții maternali cu mascații. Procuroarea acuzată, Maria Pațurcă, trage de ea și nu se oprește nici când fetița e aproape de a-și sparge capul în tocul ușii.

În imaginile filmate se poate vedea cum ușa casei se deschide, iar copila de doar opt ani este trasă pur și simplu de mâini de către procurorul de caz. Fetița a reușit să se elibereze, dar cade pe spate, foarte aproape de tocul ușii. Procuroarea nu se lasă intimidată și trage de copilă, aceasta fiind târâtă.

Urletele fetiței sunt impresionante, iar vocea unei femei care strigă „o omorâți” au impresionat pe toată lumea.

Procurorul Maria Pițurcă de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetiței de 8 ani din Mehedinți, spunea că nu a tras de copil în timpul intervenției și că a încercat să o ia în brațe. „Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu … Am încercat să-l iau în brațe. Am reușit să o iau în brațe și am dus-o în brațe la tată. Nu s-a mai filmat. Și ea va fi oricum examinată fizic și vom vedea dacă are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a înceta starea de deținere ilegală a acestui copil”, a spus Maria Pițurcă.

