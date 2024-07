Impresionant! Acest sportiv cu Sindromul Down e fan Popovici și e student la două facultăți

O poveste impresionantă

Mihai Răducănoiu are 19 ani, face judo de la 7 și este student în anul întâi la Universitatea de Educație Fizică și Sport și la cea de Asistență Socială. Sportivul, multiplu medaliat la judo, nu ratează nici o cursă a campionului olimpic David Popovici!

La 19 ani, Mihai Răducănoiu este un sportiv special cu rezultate extraordinare în judo-ul adaptat!

Mihai are Sindromul Down, dar asta nu îl împiedică să câștige medalii peste medalii la competițiile la care concurează.

„Am ajuns la judo prin intermediul unui antrenor. Când am intrat prima dată într-o sală de judo m-am gândit la ambele variante că nu îmi va plăcea dar ca s-ar putea să îmi și placă. De-a lungul timpului mi-a plăcut” – Mihai Răducănoiu, judoka.

„Judo adaptat se ocupă de nevoile fiecărei persoane cu dizabilități. Fiecare antrenor în parte îl învață pe sportiv tehnica de judo adaptată pentru fiecare persoană în parte” – Ștefan Ganuci, secretar al Comisiei de Judo Adaptat din cadrul Federației Române de Judo.

La antrenamentul de ieri, subiectul principal al tuturor a fost cursa fabuloasă făcută de David Popovici în proba de 200 metri liber, de la Jocurile Olimpice de la Paris, cea care i-a adus acestuia aurul olimpic.

„Normal că am urmărit cursa. Pentru mine este o mândrie chiar dacă David este la un sport diferit” -Mihai Răducănoiu, judoka.

Atunci când sportivii săi spun că nu mai pot, antrenorul lor vrea să îi motiveze cu finala lui David de la 200 de metri liber.

„Este modelul ideal pentru toți copiii și tinerii din ziua de azi. Am urmărit cu sufletul la gură și am trăit fiecare moment pe care la trăit el în bazin. L-am încurajat și am fost lângă el cu gândul. Absolut incredibil” – Călin Roșu, antrenor judo Liceu Mircea Eliade.

A luat BAC-ul cu notă mare

Antrenorul său, Călin Roșu, cel care îl pregătește la Liceul Mircea Eliade, are numai cuvinte de laudă la adresa tânărului.

„Mihai e un proiect pilot, este prima dată când am lucrat la acest nivel cu sportivi cu dizabilități și am reușit să îl aducem până la final de la clasa a XI a până la a XII a, obținând note foarte bune și integrat în societate. Nu am făcut niciodată diferența între el și ceilalți copii” – Călin Roșu, antrenor judo Liceu Mircea Eliade.

Tânărul sportiv e bun și la carte! Vara aceasta a intrat la două facultăți.

„Din toamnă urmez UNEFS-ul, cursuri la zi și Asistență Socială la distanță, așa mi-am dorit” – Mihai Răducănoiu, judoka.

Tânărul sportiv a luat și BAC-ul cu medie mare.

„Am terminat cu 8.06, recunosc, am avut emoții mari, nici nu mi-a venit să cred când am văzut rezultatele. M-am pregătit foarte mult” – Mihai Răducănoiu, judoka.

„Sportivii de la Eliade sunt performeri!”

Secretarul Comisiei de judo adaptat vorbește cu admirație despre sportivii de la Liceul Eliade.

„Sportivii de la Mircea Eliade sunt mai mult decât sportivi, ei sunt performeri. Pe lângă dizabilitățile pe care le au, ei au ajuns la nivel național și internațional. Mihăiță a ajuns la locul 3 național și locul 3 la o competiție din Olanda unde s-au întâlnit 18 țări din 3 continente și a concurat alături de 400 de sportivi. De la 3 cluburi cu sportivi cu dizabilități în România, au ajuns acum la 19 cluburi și 52 de sportivi. La începutul lui octombrie vor avea cel de-al treilea Campionat Național de Judo Adaptat din România” – Ștefan Ganuci, secretar al Comisiei de Judo Adaptat din cadrul Federației Române de Judo.

Ștefan Ganuci, secretarul Comisiei de judo adaptat din cadrul Federației Române de Judo, explică cu ce se ocupă comisia de Judo Adaptat.

„Reglementează jodo-ul adaptat la nivel de performanță și nivel recreativ pe judo mixat” -Ștefan Ganuci, secretar al Comisiei de Judo Adaptat din cadrul Federației Române de Judo.