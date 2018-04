În România, se circulă cu trenuri de pe vremea lui MALAXA!

​Acum două decenii era ceva normal să vezi un tren cu 15-20 de vagoane. În prezent, chiar și trenuri care merg multe sute de kilometri au 5-6 vagoane și aglomerația este, în unele zile, greu de suportat. CFR Călători spune că are nevoie într-o primă fază de 150 de vagoane și/sau automotoare, va crește treptat numărul Săgeților Albastre aflate în circulație și, spre final de an, încep demersurile pentru achiziționarea de material rulant, prin intermediul Autorității pentru Reformă Feroviară. Procedura este complicată și are mai multe etape de trecut și cu siguranță va dura. Până atunci, CFR va trebui să distribuie 800 de vagoane la cele 1200 de trenuri incluse zilnic în Mersul Trenurilor.

