Bugetul părinților pentru un nou an școlar. Cumpărături necesare

Mai e puțin și sună clopoțelul. Mai exact, pe 9 septembrie începe un nou an școlar. În acest articol, am cuprins nevoile pe care le au elevii la început de an școlar, în funcție de vârsta lor. Să nu uităm că, pe lângă haine și rechizite, copii au nevoie și de suport emoțional din partea părinților.

De ce are nevoie copilul la început de an la clasa pregătitoare

Începe școala. Pentru clasa pregătitoare, lucrurile sunt destul de simple. Primul lucru pe care trebuie să îl achiziționezi este ghiozdanul. Teoretic, nu trebuie să fie unul foarte mare, pentru că în primul an nu au nevoie de multe caiete și cărți. Va trebui să fie suficient de încăpător pentru un penar, un pachețel, o sticlă cu apă și cele 3-4 caiete și cărți necesare în clasa pregătitoare. Ideal este să aibă spatele întărit, să aibă două barete groase și să fie bine compartimentat.

În ceea ce privește hainele, trebuie să afli din timp dacă școala are uniformă sau dacă există un cod vestimentar. Unele școli cer chiar și pentru ora de sport tricouri/bluze de anumită culoare, de obicei albe, așa că trebuie să știi din timp, pentru a nu cheltui bani pe lucruri de care nu ai nevoie.

Începe școala. Indiferent dacă vei avea nevoie sau nu de uniformă și indiferent de culoarea tricourilor pentru ora de sport, tot va trebui să achiziționezi o pereche de încălțăminte pentru ora de educație fizică, alta decât cea cu care merge la școală. De asemenea, vei avea nevoie și de pantaloni de trening și/sau colanți (în cazul fetelor).

Rechizite și cărți

În ceea ce privește rechizitele, ideal este să aștepți să primești lista de la doamna învățătoare. Totuși, poți achiziționa un set de creioane colorate, carioci, creioane obișnuite simple, gumă de șters, riglă.

Odată cu începerea școlii, vei primi cu siguranță și o listă cu auxiliare—caiete și cărți. Restul manualelor vor fi distribuite gratuit de către unitatea de învățământ. Acestea vor trebui îmbrăcate în coperți, dar recomandarea mea este să aștepți să vezi ce dimensiuni ai. Nicio carte nu va semăna cu cealaltă și, de cele mai multe ori, va trebui să te duci cu ele în magazin pentru a găsi coperțile potrivite.

Clasele I-IV

Dacă ai un copil care va începe clasa I, deja ai un canal de comunicare cu doamna învățătoare și probabil că lista cu rechizite ți-a fost trimisă de la finalul clasei pregătitoare. Nu îți rămâne decât să cauți cele mai bune oferte, atât în magazinele fizice, cât și on-line. În clasa I, probabil va trebui să achiziționezi un ghiozdan nou, mai mare decât cel din clasa pregătitoare, pentru că va avea mai multe cărți și caiete.

Caiete, stilouri, pixuri, carioci, acuarele, blocuri de desen, radiere, creioane vei găsi atât în magazinele fizice, cât și în cele on-line. Înainte de a cumpăra, verifică ce se mai poate folosi din anii trecuți, pentru că vei avea surpriza să constați că sunt destule rechizite încă funcționale. Oricum, ține cont de faptul că pe măsură ce copilul ajunge în clase mai mari va avea nevoie de mai multe lucruri: caiete speciale de muzică, biologie, geografie, trusă de geometrie, tipuri diferite de acuarele. Citește cu atenție lista trimită de doamna învățătoare pentru a te asigura că nu lipsește nimic.

Ca și în cazul clasei pregătitoare, nu cumpăra coperți decât pentru caietele cu dimensiuni standard. Pentru cărți, așteaptă până le primești sau alege coperțile autoadezive.

În ceea ce privește hainele, dacă vrei să îi achiziționezi o garderobă nouă pentru începutul de an școlar sau a crescut atât de mult încât nu i se mai potrivește nimic, va trebuie să reiei cumpărăturile de la începutul anului școlar anterior.

Copiii de gimnaziu

Începe școala. La gimnaziu, probabil că deja copilul tău a renunțat la ghiozdanul clasic. Pentru că deja vorbim de adolescenți, ar fi ideal să lași copilul să își aleagă modelul preferat. Menționează-i bugetul în care să se încadreze pentru a nu avea discuții inutile.

Pentru că din clasa a V-a va avea profesori diferiți la fiecare materie, ar trebui să aștepți ca fiecare dintre ei să spună de ce are nevoie. Totuși, din experiență, nu strică să cumperi 3-4 caiete studențești de matematică, 2-3 caiete studențești dictando, caiete speciale de muzică, biologie și geografie și câteva caiete mici de matematică și dictando. Va mai avea nevoie de stilou, pixuri de diverse culori (în special albastru, verde și roșu), markere colorate, trusă completă de geometrie (riglă, echer, compas, raportor), un atlas școlar, 3-4 câteva dosare de plastic (pentru proiecte și portofolii), 20-30 folii de protecție de plastic.

În ceea ce privește hainele, necesarul este similar cu cel din clasele mici, doar că cel mai probabil va trebui să te înarmezi cu răbdare. Nu este simplu să cumperi nici măcar un tricou pentru un adolescent.

Dacă te vei ocupa din timp de cumpărături, ai toate șansele să nu cheltui mai mulți bani decât ți-ai propus.

Sursă: Totul despre mame