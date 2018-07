INCREDIBIL. CEO-ul Twitter n-are un laptop...

Dorsey, în vârstă de 41 de ani, a dezvăluit la Sydney că el îşi desfăşoară toată activitatea pe smartphone-ul personal. Când a fost întrebat despre practicile de securitate online şi despre cum îşi foloseşte telefonul, Dorsey a spus: „Nu am laptop, nu, fac totul pe telefonul meu. E foarte important pentru mine lucrul acesta pentru că am oprit toate notificările şi folosesc o singură aplicaţie la un moment dat. Deci, am doar o aplicaţie activă şi mă pot concentra cu adevărat asupra a ceea ce este în faţa mea în loc de tot ce vine la mine aşa cum aş face cu un laptop”, a spus CEO-ul Twitter, citat de indy100.com.

Dorsey crede că cele mai multe telefoane de top din zilele noastre pot face lucruri pe care majoritatea laptopurilor nu le pot face, deci de ce ai avea nevoie de ambele? De asemenea, el a explicat că foloseşte aplicaţii de dictare şi voce pentru a trimite mesaje.

„Când avem întâlniri, telefoanele sunt închise, laptopurile sunt închise, astfel încât să ne concentrăm şi să nu petrecem doar o oră împreună, dar să facem acest timp semnificativ. Dacă avem telefoanele deschise, dacă avem laptopurile deschise, ne distrăm”, mai spune el.

Citeste mai mult: ADEVĂRUL