Inovațiile schimbă complet piața de tutun. Riscurile scad extrem de mult

La fiecare șase secunde, cineva moare din cauza unei boli legate de fumat. Jumătate dintre toți cei care fumează vor muri dintr-o boală care este direct legată de utilizarea tutunului ars. În același timp, piața oferă deja produse inovatoare de tutun, care sunt cu până la 95% mai sigure decât țigările tradiționale. În Japonia, de exemplu, utilizarea acestor produse a dus la o scădere cu 27% a vânzărilor de țigări în ultimii doi ani iar produsul în Suedia, tutunul special snus a jucat un rol-cheie în reducerea mortalității la cel mai scăzut nivel din UE.

Astfel de subiecte au fost abordate în cadrul Forumului Global de Nicotină, ediția a șasea, care are loc în acest sfârșit de săptămână la Varșovia. Peste 650 de delegați din întreaga lume se întreabă cum se poate schimba atitudinea față de nicotină și cum se poate fi utilizată aceasta în scopuri benefice.

“Mai mulți oameni mor de la fumat decât de la malarie, HIV și tuberculoză combinate, iar Organizația Mondială a Sănătății estimează că până la sfârșitul secolului un miliard de oameni vor muri din cauza bolilor legate de tutun. Aceasta reprezintă o amenințare reală la adresa sănătății publice la scară globală. Este esențial ca oamenii din întreaga lume să aibă acces la cunoștințe și sunt încurajați să treacă de la țigarete la produse de nicotină mai sigure “, a afirmat Gerry Stimson, profesor la Imperial College din Londra și director de programe al Forumului Global al Nicotinei.

David Sweanor, profesor asistent la președinte al Consiliului consultativ al Centrului pentru Drept, Politică și Etică din cadrul Universității din Ottawa, a spus că “Suedia are cea mai mică rată de boli asociate cu tutunul din Europa, deoarece se folosește snus. În ultimii zece ani, de când se vinde în Norvegia, comercializarea de țigări a scăzut la jumătate. În Japonia, apariția produselor HnB – Heat not Burn – a redus piața țigărilor cu o treime în ultimii trei ani. Dacă facem progrese în ciuda obstacolelor – reglementarea proastă, calitatea slabă a informațiilor, lipsa de stimulente pentru a scăpa de țigări – imaginați-vă ce am putea realiza dacă adevăratul potențial al produselor inovatoare de tutun ar fi fost exploatat pe deplin?”

Riccardo Polosa, de la Universitatea Catania, Italia, a declarat că “cercetările arată clar că toți cei care trec de la tigări la produsele inovatorare de tutun beneficiaă de aceleaăi beneficii pentru sănătate ca și cei care renunță la fumat“. “Aceste produse devin din ce în ce mai sigure. Acesta este un domeniu în care inovațiile schimbă semnificativ piața tutunului. Îmbunătățirea potențială a calității vieții individuale oferite de produsele de nicotină mai sigure precum și beneficiile mai largi ale populației asupra sănătății sunt enorme”, a adăugat Polosa.

Forumul global privind nicotina este o conferință anuală, la nivel internațional, pe care se desfășoară discuțiile privind reducerea noxelor cauzate de fumatul tutunului la Varșovia.